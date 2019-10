Andy Murray qualifié pour les quarts de finale à Anvers

Associated Press

L’ancien numéro un mondial a défait l'Uruguayen Pablo Cuevas, 45e mondial, 6-4 et 6-3 au second tour.

« Quand il a fallu se battre dans les rallyes de fond de court, j'ai senti que je frappais bien la balle, et ça, c'est pas mal », a dit le triple lauréat dans les tournois du grand chelem, maintenant 243 à l’ATP.

Murray a laissé filer sept balles de bris avant d'en convertir une pour la première fois du match, lors du dernier jeu de la manche initiale.

Dans le premier jeu de la deuxième manche, Murray a sauvé quatre balles de bris. Il a fait un pas vers la victoire en ravissant le service de son rival pour prendre les devants 4-2.

« (Le service de Cuevas) m'a rendu les choses plus difficiles pour le briser, mais, dans l'ensemble, je crois que, pour moi, c'était un bon match », a analysé Murray.

L’Écossais a un dossier de 7-7 depuis son retour au jeu après une opération à la hanche, en janvier. Il s'est rendu en quart de finale à Pékin plutôt ce mois-ci.

Murray affrontera maintenant le Roumain Marius Copil qui a surpris la troisième tête de série, l’Argentin Diego Schwartzman, 6-4, 5-7 et 7-6 (9/7).

Le favori Gaël Monfils s'est aussi incliné 3-6 et 2-6 face à l'Italien de 18 ans Jannik Sinner, tandis que David Goffin (no 2) a perdu 3-6 et 1-6 face au Français Ugo Humbert.

L'Américain Frances Tiafoe a, quant à lui, défait l'Allemand Jan-Lennard Struff 6-3 et 6-4.