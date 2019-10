La mort de Patrick Day relance la polémique sur la sécurité des boxeurs

Day, tombé le 12 octobre au tapis au 10e round d'un combat à Chicago contre son compatriote Charles Conwell, est mort mercredi d'une lésion cérébrale après quatre jours dans le coma.

Il avait été évacué inconscient sur une civière et transporté à l'hôpital Norhtwestern Memorial de la ville, où il a ensuite subi en urgence une opération au cerveau. Il est mort entouré de ses proches et de son entraîneur.

Il est au moins le troisième boxeur professionnel cette année à avoir succombé à ses blessures, après l'Argentin Hugo Santillan et le Russe Maxim Dadashev.

De quoi relancer la controverse sur les lésions cérébrales dans ce sport dont les coups à la tête sont un composant essentiel.

« C'est inévitable que cela puisse arriver, reconnaît la Dre Maryannick Machard, présidente de la commission médicale de la Fédération française de boxe. Quand vous prenez des coups à la tête régulièrement, ce n'est pas anormal qu'il y ait des pépins. »

D'où la présence obligatoire, en France, d'un médecin près des rings. Au haut niveau, les boxeurs sont régulièrement soumis à des tests d'imagerie par résonance magnétique. Cela permet de détecter d'éventuelles lésions au cerveau.

Dans le communiqué annonçant la mort de Day, le promoteur Lou DiBella a appelé indirectement les autorités à adopter des normes de sécurité plus strictes.

« Il est très difficile d'expliquer ou de justifier les dangers de la boxe dans un moment pareil [...] Cependant, l'heure est venue de passer à l'action. Bien que nous n'ayons pas les réponses, nous savons les nombreuses questions à poser et nous avons les moyens d'y répondre de manière responsable, pour rendre la boxe plus sûre pour tous les participants », a-t-il écrit, sans plus de précisions.

En boxe, le principal danger vient du « syndrome du second impact », mortel dans un cas sur deux et provoqué par un nouveau coup à la tête, parfois très léger, après avoir subi une première commotion dans les minutes, voire les jours précédents, explique le neurologue français Jean-François Chermann.

« Il est indispensable que l'on suive mieux les boxeurs professionnels qu'actuellement », affirme-t-il, tout en réclamant plus de fonds et de tests, en préparation, et dans les jours précédant et suivant les combats.

Les symptômes sont difficiles à détecter, car ils peuvent s'évaporer au bout de quelques minutes, ou au contraire survenir des jours après le choc. Les commotions favorisent aussi l'apparition de dégénérescences des années plus tard.

Elles ont déjà suscité des scandales dans plusieurs sports de contact, dont le rugby en Europe en 2018 et plus encore dans le football américain, sport roi aux États-Unis dont les instances ont été accusées pendant des années d'avoir fermé les yeux sur les dangers encourus par les joueurs.

Autre difficulté : les boxeurs qui fraudent pour passer entre les gouttes. On pense au cas de Boris Velichkov, un Bulgare amateur mort en septembre après un combat professionnel, auquel il avait pu participer en présentant les papiers de son cousin.

Ou de Jeffrey Claro, un Philippin mort en 2017 d'un second impact après un K.-O. à l'entraînement, suspecté comme 150 de ses pairs d'avoir fourni de faux résultats de scanneurs cérébraux pour continuer à boxer.

D'autres changent de discipline pour échapper aux contrôles. « Quand je mettais un boxeur à pied 30 jours (en boxe anglaise), il continuait à faire de la boxe thaïe et à prendre des coups dans la tête », affirme Maryannick Machard.

Pour y remédier, la France travaille à unifier les réglementations de ses fédérations, par exemple sur les temps de repos ou la définition du K.-O., y compris avec les arts martiaux mixtes, sport de combat extrême autorisant les coups de coude et de genou. Il fait fureur aux États-Unis et doit être légalisé avant la fin de l'année en France.

Les boxeurs devraient par ailleurs disposer, à partir de 2020, d'un « passeport numérique » contenant leurs antécédents médicaux. Sa consultation sera obligatoire avant les combats.