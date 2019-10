Les Astros en contrôle de la série de championnat de l'Américaine

Gerrit Cole est tout simplement imbattable depuis près de cinq mois. Le lanceur a décroché sa 19e victoire d'affilée mardi et a surtout conduit les Astros de Houston à un triomphe de 4-1 contre les Yankees à New York.

Les Astros sont aux commandes de la série de championnat de l'Américaine pour une première fois après trois matchs. Les détenteurs du meilleur dossier du baseball majeur pendant la saison mènent 2-1.

Cole n'a pas subi la défaite à ses 25 derniers départs et depuis le printemps, soit le 22 mai.

Le partant a eu l'occasion de travailler avec une avance au tableau indicateur durant la totalité de sa soirée grâce à Jose Altuve. Il a lancé sept manches, au cours desquelles il a blanchi la formation new-yorkaise.

Cole a donné quatre coups sûrs et cinq buts sur balles, un sommet cette année, et a enregistré sept retraits au bâton. Un seul point a été marqué à ses dépens en 22,2 manches en éliminatoires.

Altuve n'a pas mis de temps pour placer les Astros dans le siège du conducteur. Le deuxième frappeur du match a expédié la balle au-dessus de la clôture pour son quatrième coup de circuit du bal automnal.

Son coéquipier Josh Reddick l'a imité en deuxième manche pour creuser l'écart à 2-0 tôt dans la rencontre.

Il s'agit des deux seuls points accordés par le lanceur Luis Severino, qui a travaillé durant 4,1 manches. Il a retiré six rivaux sur des prises et a permis cinq coups sûrs et trois buts sur balles.

Deux autres joueurs des Astros ont croisé le marbre en septième manche. Altuve et Michael Brantley ont respectivement profité d'un mauvais lancer de l'artilleur Zack Britton et d'un ballon-sacrifice pour mettre le match hors de portée des Yankees.

Gleyber Torres a réduit l'écart à 4-1 en huitième à l'aide d'un circuit en solo, mais les Bombardiers du Bronx ne se sont pas rapprochés davantage de leurs adversaires.

Les Astros et les Yankees reprendront le collier mercredi soir avec la présentation à New York du quatrième duel de la série de championnat de l'Américaine.