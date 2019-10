Dopage : la Russie victime d'un « complot », selon le chef de la RUSADA

Les données électroniques suspectes issues de l'ancien laboratoire russe et remises à l'Agence mondiale antidopage (AMA) ont subi des « milliers » de manipulations, a expliqué mardi le directeur de l'Agence russe antidopage (RUSADA), Iouri Ganous, tout en assurant que son pays a été la victime d'un « complot ».

Le gendarme antidopage avait sommé fin septembre la Russie de s'expliquer sur les « incohérences » constatées dans les données électroniques des contrôles de l'ancien laboratoire de Moscou, et qui laissaient supposer une manipulation, notamment l'effacement de résultats positifs.

« Il y a eu des milliers de changements, c'est très grave. Nous avons été trahis, c'est une sorte de complot », a affirmé mardi M. Ganous, cité par l'agence Interfax.

Il a laissé entendre que ces changements ont pu être effectués pour protéger « d'anciens athlètes » occupant « des postes de direction » en Russie.

Selon le directeur de la RUSADA, une partie de ces changements ont été faits « littéralement la veille » de la transmission des données à l'AMA en janvier dernier.

La communication de ces données par la Russie, au début de l'année, avait permis dans un premier temps de sortir en partie de la crise provoquée par le vaste scandale d'un système de dopage institutionnel ayant sévi dans le pays entre 2011 et 2015.

Des « experts légistes » doivent désormais se pencher sur la question, mais « aucun calendrier fixe ne peut être déterminé » concernant le résultat de leurs travaux, selon l'AMA.

L'AMA peut en dernier recours bannir un pays des Jeux olympiques. Mais ces sanctions seraient, in fine, examinées et confirmées ou non par le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne.

Les Jeux de Tokyo sont prévus du 24 juillet au 9 août 2020. Le prochain comité exécutif de l'AMA se tiendra au début de novembre en Pologne.

Le président russe Vladimir Poutine a assuré en octobre que son pays se pliait aux exigences de l'antidopage mondial, mais Iouri Ganous a récemment accusé ouvertement à deux reprises les autorités sportives de son pays d'avoir manipulé des données électroniques remises à l'AMA.