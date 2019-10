Cris racistes contre l'Angleterre : le patron du soccer bulgare démissionne

Le président de la Fédération bulgare de soccer, Borislav Mihaylov, mis en cause par le gouvernement après des chants racistes lors du match Bulgarie-Angleterre lundi soir, a présenté mardi sa démission.

C'est ce qu'a indiqué la fédération sur son site Internet.

Des amateurs bulgares ont « fait des saluts nazis et ont imité des cris de singe », écrit l'agence Associated Press, en direction des joueurs noirs des Three Lions lundi, à Sofia, dans ce match de qualification pour l'Euro 2020, remporté 6-0 par l'Angleterre.

Mardi matin, le premier ministre bulgare Boïko Borissov avait réclamé la « démission immédiate » de Borislav Mihaylov.

Le président de l'Union européenne des associations de football (UEFA), Aleksander Ceferin, demande quant à lui aux gouvernements de « déclarer la guerre aux racistes », et aux autorités du soccer d'agir « de façon urgente et avec fermeté » pour éliminer le racisme des stades.

Les gestes des amateurs bulgares lors du match Bulgarie-Angleterre, lundi, à Sofia Photo : Getty Images / Catherine Ivill

Dans un communiqué transmis à l'Associated Press, M. Ceferin met en cause la montée du nationalisme en Europe pour expliquer ces gestes de racisme.

« Croyez-moi, l'UEFA s'engage à faire tout en son pouvoir pour éradiquer cette maladie du soccer », écrit-il.

De la parole aux actes

L'UEFA a annoncé mardi l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre la Bulgarie.

La procédure a été lancée par la commission de discipline pour « comportement raciste », en raison des « chants et saluts nazis », adressés par le public bulgare lors du match.

L'UEFA a donc répondu rapidement aux protestations de la Fédération anglaise et de la classe politique britannique.

Le premier ministre Boris Johnson a dénoncé un racisme « ignoble qui n'a pas sa place dans le soccer ».

Selon son porte-parole, M. Johnson a demandé « une enquête urgente suivie de punitions fermes » et a appelé l'UEFA à « regarder les faits ».

« Cette tache dans le soccer n'est pas traitée de manière adéquate, a affirmé Boris Johnson. Il faut débarrasser une fois pour toutes le soccer du racisme et de la discrimination. »

Ces actes racistes étaient redoutés et le stade Vassil-Levski était déjà frappé d'un huis clos partiel pour ce match en raison d'insultes racistes contre les joueurs kosovars en juin.

Le premier ministre Borissov a ordonné la rupture de tout lien, y compris financier, avec la Fédération bulgare de soccer, à la suite de cette « honteuse défaite ». Depuis l'arrivée de ce dernier à la tête de la fédération en 2005, la Bulgarie ne s'est qualifiée pour aucun tournoi majeur.

Avant l'annonce de la démission de Mihaylov, Hristo Zapryanov, le porte-parole de la Fédération bulgare, avait écrit que celle-ci n'était pas responsable de ces débordements et que « le gouvernement n'a pas le droit de faire pression ni de s'immiscer dans le soccer », selon les règlements internationaux.

Le sélectionneur bulgare Krasimir Balakov a assuré n'avoir rien entendu, trop concentré sur le match.

« Si c'est prouvé, nous devrons nous excuser, a-t-il estimé. Je suis en faveur de punitions strictes, mais il doit y avoir des preuves. »

Le défenseur anglais Kieran Trippier et l'entraîneur bulgare Krasimir Balakov Photo : Getty Images / Catherine Ivill

La Fédération anglaise souligne que ce n'est « pas la première fois que ses joueurs sont visés par ce type d'insultes ».

Plusieurs joueurs anglais avaient déjà subi des insultes racistes en mars face au Monténégro.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate s'était donc préparé à suivre le protocole en trois étapes prévues par l'UEFA en cas de racisme. Il a rapporté avoir été en communication constante avec l'officiel au bord du terrain et les arbitres.

« Le match a été interrompu deux fois. Je sais que, pour certains, cela ne sera pas suffisant », a-t-il concédé.

À la demande de l'arbitre, l'annonceur maison du stade a d'abord appelé les amateurs responsables à cesser leurs cris.

Après une longue discussion avec les officiels, les équipes anglaise et bulgare, la décision a finalement été prise de jouer jusqu'à la pause.

Pour le groupe antiraciste Kick It Out, le match aurait dû être arrêté dès lors que les insultes racistes se poursuivaient en seconde période.

« On ne peut plus se contenter d'amendes ridicules ou de courtes interdictions de stades, a estimé le groupe. Si l'Union européenne veut vraiment s'attaquer à la discrimination, des retraits de points ou des expulsions de tournois doivent être mis en place. »