Les Nationals repoussent les Cardinals au pied du mur

Les Cardinals de Saint Louis n'ont plus le droit à l'erreur. Les Nationals ont pris les commandes 3-0 dans la série de championnat de la Nationale en triomphant de leurs rivaux 8-1 à Washington.

Quatre points ont été inscrits en troisième manche et ont fait la différence dans ce troisième affrontement entre les deux champions de division. Les locaux ont croisé le marbre deux autres fois en cinquième et à une occasion en sixième et en septième.

Howie Kendrick a produit trois des huit points dans le camp des vainqueurs grâce à deux doubles. Victor Robles a de son côté réalisé un coup de circuit en solo.

Les Cardinals ont de nouveau connu des difficultés face aux lanceurs de Washington. Après avoir été blanchis vendredi et limités à un maigre point samedi, ils ont de nouveau pratiquement été tenus en échec lundi.

Le partant Stephen Strasburg a dominé les frappeurs adverses avec 12 retraits au bâton en 7 manches sur la butte. Il a accordé un point, qui n'était pas mérité, et sept coups sûrs.

À l'inverse, l'artilleur Jack Flaherty n'a pas aidé les Cards à se sortir du bourbier dans lequel ils s'étaient enfoncés lors des deux premiers matchs de la série à Saint Louis.

Le partant a accordé quatre points, tous mérités, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches au monticule. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Les releveurs Tyler Webb et John Brebbia n'ont pas plus fait le travail. Ils ont respectivement permis un et deux points aux Nationals après avoir chacun lancé deux tiers de manche.

Les deux équipes s'affronteront mardi soir pour une quatrième occasion en éliminatoires. Une victoire des Nationals leur permettrait d'accéder à la Série mondiale pour une première fois dans l'histoire de l'organisation.