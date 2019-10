Les Sénateurs blanchis par le Wild

En remplacement de Devan Dubnyk, Stalock a repoussé les 26 tirs dirigés vers son filet pour mener les siens à une première victoire en cinq matchs. Le Wild est la dernière équipe du circuit Bettman à mettre des points de classement en banque.

Les attaquants Victor Rask et Zach Parise ont inscrit les deux seuls buts de la rencontre en troisième période. Le premier a touché la cible à mi-chemin de l'engagement et le second a complété l'équation dans une cage déserte.

Le portier Craig Anderson n'a rien à se reprocher dans la défaite. Il a enregistré 33 arrêts sur une possibilité de 34 et n'a pas eu l'appui de son attaque.

Les Sénateurs ont brisé la glace samedi en obtenant leur premier gain de la saison. Ils disputeront leurs trois prochains duels sur les patinoires adverses avec un premier arrêt jeudi à Las Vegas.

Le Wild a pour sa part amorcé une séquence de trois affrontements contre les équipes de l'Est du Canada. Il jouera mardi à Toronto et jeudi à Montréal, avant de retrouver ses supporteurs dimanche avec la visite du Canadien (2-1-2).