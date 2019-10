Hommes et femmes sur les mêmes verts dans un tournoi mixte à Stockholm en 2020

Le tournoi mixte, appelé the Scandinavian Mixed, est organisé par les Suédois Annika Sörenstam et Henrik Stenson.

La LPGA et la PGA ont annoncé lundi la création de l'omnium de Scandinavie, sans toutefois préciser comment sera aménagé le parcours du Club Bro Hof Slott à Stockholm.

On ne sait pas non plus comment seront répartis les 78 femmes et 78 hommes qui prendront part à ce tournoi de 72 trous.

La bourse sera de 1,5 million d'euros, soit 2,2 millions de dollars canadiens, et il y aura des points à amasser pour chacun des circuits respectifs.

L'événement aura lieu du 11 au 14 juin, une semaine avant l'Omnium des États-Unis, présenté à New York. L'entente entre les deux circuits professionnels est de trois ans.

« Les amateurs vont apprécier de voir femmes et hommes s'affronter. Avec ce tournoi, nous continuons à montrer que le golf est un sport pour tout le monde », a commenté Annika Sörenstam dans un communiqué.

« Le circuit européen a toujours pavé la voie à de nouveaux formats, a ajouté Henrik Stenson. Et ce tournoi mixte, c'est à mon avis vers cela que le golf se dirige. »

Henrik Stenson compte participer au tournoi. Annika Sörenstam, qui a pris sa retraite en 2008, envisage de participer au tournoi pro-am, la veille du début de la compétition.

Rappelons que la golfeuse suédoise a passé 15 ans sur les circuits professionnels. Elle a remporté 90 victoires, dont 10 titres majeurs.

En 2003, elle est devenue la première femme en 58 ans à défier les hommes dans un tournoi de la PGA, à Fort Worth, au Texas.