[BALADO] Tellement hockey : Début prometteur pour Jonathan Drouin

Jonathan Drouin joue avec passion et les partisans lui ont manifesté leur amour. Est-ce que les débuts prometteurs de l'attaquant québécois dureront? Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 50e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.