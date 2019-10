Simone Biles, la petite fée 2.0 des Jeux de Tokyo

Associated Press

Usain Bolt et Michael Phelps à la retraite après les Jeux olympiques de 2016, Simone Biles sera la principale tête d'affiche des Jeux olympiques de 2020.

Simone Biles a remporté cinq des six médailles d'or aux Championnats du monde et elle détient maintenant seule le record de 26 médailles par un gymnaste, hommes et femmes confondus.

« Elle est tout simplement supérieure à tout ce que nous avons vu dans la discipline, a commenté Nadia Comaneci, la petite fée des Jeux olympiques de Montréal avec ses cinq médailles d'or. Elle a montré qu'elle dominait les autres gymnastes. »

Biles a tout de la vedette olympique, comme l'ont été Usain Bolt et Michael Phelps.

Le même souci du détail à l'entraînement, le même humour décontracté qui a contribué à la grande popularité de Bolt avec, en plus, à l'ère de l'instantanéité virtuelle, un usage avisé des médias sociaux.

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a affirmé, dimanche, que grâce à Simone Biles, la gymnastique sera un événement phare aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Vous pouvez avoir des légendes confirmant leur statut, comme nous venons de voir avec Simone Biles, cette performance incroyable à la poutre, mais vous avez également de nouvelles vedettes, a-t-il mentionné. La gymnastique a tous les ingrédients pour être à l'avant-scène une autre fois à Tokyo. »

Thomas Bach remet une médaille d'or à Simone Biles aux Championnats du monde de gymnastique 2019. Photo : Getty Images / Laurence Griffiths

En dépit d'un désaccord avec la fédération internationale sur la notation de son nouveau double-double à la poutre, qui a été réduite en partie pour ne pas que des gymnastes moins qualifiées soient tentées d'exécuter ce mouvement risqué, Biles est essentielle à son sport.

Le président de la Fédération internationale de gymnastique (FIG), Morinari Watanabe, a dit que la jeune femme était « une merveille et une héroïne », souhaitant qu'elle ne prenne pas sa retraite après les Jeux olympiques de 2020.

« J'espère qu'elle continuera après 2020, car c'est une excellente athlète », a-t-il dit dimanche.

Mais malgré sa domination sur la discipline, Simone Biles n'a pas encore convaincu tout le monde.

« Il n'est pas nécessaire de la transformer en une reine imbattable. Si j'avais 15 ans de moins, je serais prête à relever le défi contre l'Américaine », a affirmé la gymnaste russe Svetlana Khorkina dans un commentaire publié sur le site Internet du Comité olympique russe.

Svetlana Khorkina a remporté 20 médailles aux Championnats du monde entre 1994 et 2001 et a détenu le record féminin jusqu'à ce que Biles l'améliore le 8 octobre.

Un record restera probablement hors de portée de Simone Biles. La gymnaste soviétique Larisa Latynina a gagné 15 médailles olympiques entre 1956 et 1964.

Biles a remporté cinq médailles olympiques en 2016 et pourrait en ajouter six de plus en 2020 à Tokyo, mais il semble très peu probable qu'elle continue jusqu'aux Jeux olympiques de 2024.

Simone Biles et en arrière-plan son entraîneur Laurent Landi Photo : Getty Images / Laurence Griffiths

Après avoir vu son élève innover à la poutre et au sol, avec un double salto arrière combiné à une triple vrille, son entraîneur Laurent Landi a précisé qu'il souhaitait affiner ses routines existantes en vue des Jeux olympiques plutôt que d'ajouter des nouveautés.

« Je pourrais améliorer les routines de Simone, mais il faut être réaliste et seules les médailles comptent à la fin, a-t-il mentionné. Nous n'avons pas besoin de montrer tout ce que nous pouvons faire. »