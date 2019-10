Federer confirme sa présence aux JO de Tokyo

« J'ai débattu avec mon équipe pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, sur ce que je devais faire à l'été 2020, après Wimbledon et avant les Internationaux des États-Unis.

« Au final, mon coeur a décidé de disputer les Jeux olympiques une nouvelle fois », a dit le Suisse en marge d'une exhibition pour l'un de ses commanditaires.

Federer, qui aura 39 ans le 8 août prochain, à la veille de la clôture des Jeux de Tokyo, a remporté l'or olympique en double avec Stan Wawrinka à Pékin en 2008 et l'argent en simple à Londres en 2012 où il avait été battu en finale par Andy Murray.

Il n'avait pas participé aux Jeux de Rio en 2016.

Actuellement numéro trois mondial, Federer détient le record du nombre de semaines (310) passées au sommet de la hiérarchie mondiale, ainsi que le record (20) du nombre de titres en tournois du grand chelem. Il a également gagné six fois la finale des Masters qui réunissent en fin d'année les huit meilleurs joueurs de la saison.

Ses grands adversaires Novak Djokovic (no 1) et Rafael Nadal (no 2) ont déjà annoncé leur intention de participer aux Jeux de Tokyo.