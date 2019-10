Natalie Geisenberger, enceinte, fait l'impasse sur la saison de luge

Natalie Geisenberger a tout raflé depuis sept ans : les titres olympiques en 2014 et en 2018, les titres en Coupe du monde depuis 2013 en plus de trois titres individuels en Championnats du monde (2013, 2015 et 2016).

« Nous attendons un heureux événement », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes très heureux pour vous, mais vous allez nous manquer », a réagi le double champion olympique Felix Loch.

Geisenberger a précisé qu'elle serait de retour à l'automne 2020, et qu'elle comptait défendre son titre olympique à Pékin en 2022.

Un troisième titre olympique d'affilée lui permettrait d'imiter son compatriote Georg Hackl.

Elle a remporté 49 victoires en Coupe du monde, ce qui est un record.

L'athlète allemande de 31 ans ne pourra pas battre le record de sept titres d'affilée en Coupe du monde qu'elle détient à égalité avec l'Autrichien Markus Prock (de 1991 à 1997).

En l'absence de Geisenberger, sa compatriote Julia Taubitz pourrait la remplacer en haut du classement, elle qui a terminé deuxième de la dernière saison de Coupe du monde devant l'Américaine Summer Britcher.

La délégation allemande aura un nouveau visage cet hiver, car Tatjana Hüfner, qui avait remporté cinq titres de Coupe du monde d'affilée avant Geisenberger, a pris sa retraite, après une dernière saison qu'elle a terminée au sixième rang du classement.