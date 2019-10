Les Astros nivèlent la série 1-1 face aux Yankees

Après avoir encaissé un écrasant revers de 7-0 samedi soir, les Astros ont lutté jusqu'à la toute fin pour niveler la série 1-1.

George Springer a d'abord remis les compteurs à zéro en cognant un circuit en solo en cinquième manche.

Les Yankees ont menacé en début de sixième manche. DJ LeMahieu a d'abord frappé un simple et Gleyber Torres a rejoint son coéquipier après que Judge ait été retiré sur une flèche en direction du champ droit.

Après une visite au monticule, Verlander a forcé Edwin Encarnacion à frapper un ballon en direction du champ centre. Les Astros ont par la suite joué intelligemment, retirant LeMahieu au marbre alors que Brett Gardner venait de frapper un simple.

La fin semblait proche en 10e manche, mais les Astros ont laissé deux coureurs sur les sentiers sans pouvoir capitaliser.

Après avoir ouvert la marque en deuxième manche, Correa s'est amené au monticule face à J.A. Happ, le neuvième lanceur employé par les Yankees. Le cogneur des Astros a cogné une balle rapide de 94,4 miles à l'heure pour donner la victoire aux siens.

Les deux équipes se retrouveront mardi, alors que la série se transportera au Yankee Stadium pour le troisième duel de la série.

Les Yankees freinés

Justin Verlander a limité les Yankees à deux points en six manches et deux tiers. Il a accordé cinq coups sûrs et un but sur balles, retirant sept frappeurs au bâton.

Roberto Osuna a muselé la formation new-yorkaise en relève, effectuant deux retraits sur des prises en un peu plus d'une manche de travail. Josh James (1-0) a obtenu la victoire en réalisant le dernier retrait aux dépens de Gary Sanchez en début de 11e manche.

Les Astros ont donné des maux de tête à James Paxton dès la deuxième manche. Le partant des Yankees a d'abord concédé un double d'un point à Correa.

Il a été remplacé par Chad Green sur la butte après avoir alloué quatre coups sûrs, n'oeuvrant que durant deux manches et un tiers. Le releveur des Yankees a sorti son équipe du pétrin, alors qu'il y avait deux coureurs sur les sentiers.

De retour au bâton, Aaron Judge l'a appuyé en claquant une longue balle de deux points.

Le cogneur des Yankees Giancarlo Stanton n'a pas pris part à la rencontre en raison d'une blessure aux quadriceps.

Le gérant des Yankees, Aaron Boone, a annoncé dimanche en début de soirée que Stanton s'était blessé samedi soir lors du premier affrontement entre les deux équipes, alors qu'il courait vers le premier but après avoir frappé un simple en deuxième manche.

Stanton a toutefois poursuivi la rencontre et il a aidé les Yankees à l'emporter 7-0 en frappant un circuit aux dépens de Zack Greinke.

Boone a toutefois avancé qu'il pourrait réintégrer la formation plus tard dans la série.