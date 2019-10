Les Chiefs défaits par les Texans

Les Chiefs ont entamé le match sur les chapeaux de roue en marquant deux touchés et en inscrivant un placement après leurs trois premières séries offensives.

Les trois suivantes se sont toutefois conclues de manière fort différente : une interception, une tentative de placement ratée et un ballon perdu. Les Texans ont profité de la situation pour renverser la vapeur à temps.

Une récolte de 20 points au deuxième quart contre aucun pour les Chiefs leur a permis de rentrer au vestiaire avec une étonnante avance de 23-17.

Le quart-arrière Deshaun Watson a enregistré trois touchés, soit un par la passe et deux autres au sol, et a été victime de deux interceptions. Il a amassé 280 verges par la passe (30 en 42) et 42 supplémentaires par la voie terrestre à la suite de 10 portées.

Le porteur de ballon Carlos Hyde a également signé un touché au sol. Celui qui est passé des Chiefs aux Texans quelques jours avant le début de la campagne a réalisé 26 courses qui ont totalisé 116 verges.

À son sixième match de la saison, le quart Patrick Mahomes a lancé sa première interception. Le joueur par excellence dans la NFL en 2018 compte désormais 14 passes de touché, dont 3 ont été obtenues contre les Texans. Il a franchi 273 verges aériennes (19 en 35).

Mahomes a été sélectionné au 10e échelon du repêchage 2017, deux rangs avant Watson. Le premier quart choisi avait été Mitchell Tribusky, en 2e position par les Bears de Chicago.

Le receveur de passes Tyreek Hill a capté deux des trois relais payants de Mahomes à son retour au jeu. Il s'était absenté durant quatre rencontres après la première semaine d'activités en raison d'une blessure à une épaule.

Hill a dominé la cohorte de receveurs des Chiefs avec 10 tentatives de passe à son endroit, 5 attrapés et 80 verges.

Les Chiefs reprendront le collier jeudi prochain contre les Broncos à Denver, tandis que les Texans se rendront à Indianapolis dimanche pour un rendez-vous avec les Colts (3-2).

Autres résultats de la journée :