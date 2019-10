Lajoie et Lagha à deux points du podium au Trophée Finlandia

Même s'ils ont raté le podium par moins de deux points, Lajoie, de Boucherville, et Lagha, de Saint-Hubert, se sont dits satisfaits de leur performance.

Les Américains Madison Chock et Evan Bates ont triomphé avec une récolte de 198,26 points, devant les Chinois Shiyue Wang et Xinyu Liu (183,09) et les Russes Betina Popova et Sergey Mozgov (175,24). Lajoie et Lagha ont suivi en quatrième position avec 173,69 points.

Lajoie et Lagha s'étaient classés septièmes le mois dernier dans une compétition en Italie.

« Notre capacité à revenir après un résultat décevant il y a deux semaines est un grand pas en avant pour nous, a dit Lajoie. Nous avons su préserver notre concentration cette fois-ci. »

Chez les femmes, Gabrielle Daleman, de Newmarket, en Ontario, s'est classée 11e pour son programme libre, passant ainsi du 15e au 13e rang au cumulatif.

L'épreuve a été remportée par la Russe Alena Kostornaia, devant sa compatriote Elizaveta Tuktamysheva et la Japonaise Yuhana Yokoi.

Le Canada a donc terminé le Trophée Finlandia avec deux médailles de bronze, acquises samedi.

Charlie Bilodeau, de Trois-Pistoles, et sa partenaire Lubov Ilyushechkina, de Toronto, ont grimpé sur la troisième marche du podium chez les couples, tandis que Roman Sadovsky, de Vaughn, en Ontario, finissait troisième du côté masculin.

Il s'agissait de la sixième étape de la série Challenger, qui sert habituellement d'échauffement pour la saison du Grand Prix qui débutera la semaine prochaine avec la présentation de Skate America, à Las Vegas.