Daniil Medvedev remporte à Shanghai son 2e Masters d'affilée

« Quelle soirée!, s'est exclamé le Russe de 23 ans qui a remporté trois des six tournois qu'il a joués depuis Wimbledon.

Outre Cincinnati et Shanghai, il s'est aussi imposé dans l'ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Dans les trois autres, il est arrivé à chaque fois en finale: à Washington (ATP 500), à Montréal (Masters 1000) et aux Internationaux des États-Unis (grand chelem).

Il est ainsi le joueur à avoir remporté le plus de matchs (59) cette année.

« Tu es probablement le meilleur joueur du monde en ce moment. Tu en es à six finales d'affilée, pourquoi pas neuf... Tu es vraiment le meilleur », a déclaré Zverev (21 ans) qui n'avait jamais perdu jusque là contre Medvedev en quatre confrontations.

Dimanche, Medvedev est entré tout de suite dans la rencontre, contrairement à son adversaire, et s'est détache 3-0. L'Allemand a trouvé peu à peu ses marques et débrisé pour revenir à 3-2 puis 3-3. Mais il a offert la manche sur deux doubles fautes d'affilée, ses deux premières du match.

Dans la foulée, le Russe a fait le bris 2-0 sur un jeu où Zverev a mené 40-0. Il n'a plus jamais été menacé.

À l'issue de ce tournoi, Medvedev passe troisième -devant Federer- au classement sur l'année qui détermine les huit meilleurs joueurs qualifiés pour les Masters de Londres (10-17 novembre). La place du Russe est acquise, mais Zverev, qui avait remporté le Masters l'an dernier, n'y est pas encore.

L'Allemand est 7e dans la course, devant Matteo Berrettini. Les deux joueurs sont qualifiés en l'état actuel, mais avec encore au programme notamment le dernier Masters 1000 de l'année, à Paris (28 octobre au 3 novembre), ils sont menacés par 5 joueurs toujours en course.

Il s'agit de Roberto Bautista (9e), dépassé par Berrettini grâce à sa demie à Shanghai, David Goffin (10e), Fabio Fognini (11e), Kei Nishikori (12e), qui est blessé et n'a plus joué depuis New York, et Gaël Monfils (13e).