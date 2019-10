À l'issue de la 17e manche de la saison, le constructeur allemand s'offre un sixième titre mondial des constructeurs d'affilée.

Avec 177 points d'avance au classement, Mercedes-Benz ne peut plus être rejoint par Ferrari, deuxième.

Chez les pilotes, Lewis Hamilton voit son avance sur son équipier se réduire de 73 à 64 points, mais il pourrait être sacré dès le prochain Grand Prix au Mexique s'il obtient un bien meilleur résultat que Bottas.

Il met surtout hors course tous ses autres adversaires, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), Vettel et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Le sixième doublé d'affilée, et inédit, aux classements pilotes et constructeurs qui s'annonce permettra à Mercedes-Benz de détrôner Ferrari, sacrée six fois entre 1999 et 2004, mais « seulement » à cinq reprises avec l'Allemand Michael Schumacher sur la même période.

Troisième sur la grille de départ derrière les Ferrari, Bottas a pris l'avantage au départ, en profitant du départ raté de Vettel, qui était en pole position.

Leclerc a bousculé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) au premier virage, un longue courbe difficile à négocier. À la sortie du virage, Leclerc a semblé se déporter sur sa gauche, et se faisant, a obligé Verstappen à sortir de piste. Il a glissé dans le gazon.

Il lui est également reproché d'être resté quelques tours en piste avec une voiture abîmée, avant de rentrer aux puits et de se condamner à remonter de la dernière place du peloton.

Verstappen, lui, a dû abandonner.

Le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) et l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren) ont complété le top 5.

Stroll méritait des points

Lance Stroll, parti de la 12e place sur la grille, n'a pas réussi à entrer dans les points. Il a fini 11e.

Pourtant, il a roulé le deux tiers de la course dans le top 10, en huitième place, mais la dégradation de ses pneus lui a ultimement coûté trois places dans les 10 derniers tours, et il a glissé hors des points (attribués au top 10).

« Notre premier relais a été très solide, a dit Stroll. Nous avions une stratégie d'un seul arrêt, peut-être aurait-il fallu en faire deux, car on l'a vu, ça a aidé mon coéquipier Sergio Pérez. Moi, à la fin de la course, j'ai souffert de la dégradation de mes pneus. Dans les 10 derniers tours surtout. »

« La décision n'a pas été facile à prendre, a admis le directeur général de l'équipe Racing Point. Un ou deux arrêts. Ça s'est joué à peu de choses. Lance aurait mérité de marquer des points. Il s'est bien défendu contre les pilotes Renault. Sergio qui roulait derrière Lance a lui décidé de faire un deuxième arrêt, et ça a été payant pour lui. »