Les Polonais ont été plus nombreux qu'il y a quatre ans à voter dimanche aux élections législatives, que le parti populiste, au pouvoir, devrait remporter grâce à son programme social très populaire.

Mais il n'est pas sûr qu'il conserve la majorité absolue, ce qui laisse une petite chance à l'opposition, si elle parvient à s'unir.

La participation enregistrée à 17 heures a atteint 45,94 %, soit près de 7 % de plus qu'aux législatives de 2015, a annoncé la Commission électorale nationale, confirmant une tendance déjà signalée en fin de matinée.

Selon une politologue de l'Université de Varsovie interrogée par l'AFP, Anna Materska-Sosnowska, une participation élevée favoriserait le parti au pouvoir, car elle traduirait une bonne mobilisation de son électorat, contrairement aux craintes de voir certains partisans du parti conservateur nationaliste Droit et Justice (PiS) moins actifs, car sûrs d'avoir gagné d'avance.

De son côté, le chef du PiSparti Droit et Justice Jaroslaw Kaczynski, a dit, après avoir voté à Varsovie, qu'il était convaincu que cette fois-ci la participation serait très élevée, ce qui voudrait dire que la démocratie polonaise fait des progrès .

Le pouls de la population

Des électeurs rencontrés par l'AFP devant les bureaux de vote ne manquaient pas d'arguments tant pour que contre le parti au pouvoir.

Le PiS s'occupe enfin des membres les plus faibles de la société , a dit Katarzyna, une psychologue quadragénaire travaillant dans un centre d'accueil pour femmes en situation difficile.

Je l'ai vu de mes yeux , a ajouté cette mère de famille qui n'a pas voulu qu'on cite son nom de famille.

Devant un autre bureau de vote dans le centre de Varsovie, Zofia et Edward, un couple de quinquagénaires, expliquaient leur vote pour l'opposition centriste, la Coalition civique (KO) par leur rejet de la politique du PiSparti Droit et Justice .

Nous votons ainsi, explique Zofia, parce que nous voulons vivre dans un pays libre. Le communisme, merci, on a déjà donné. Le PiS rappelle beaucoup le régime communiste, il n'y a qu'à voir ce qui arrive à l'indépendance des tribunaux, à la liberté d'expression dans les médias [publics] .

Derniers mots des candidats

Plusieurs leaders politiques, respectueux des consignes de silence pendant les élections, se sont abstenus de toutes déclarations.

La candidate de l'opposition centriste au poste de Premier ministre, Malgorzata Kidawa-Blonska, s'est limitée à dire à Varsovie que ce scrutin montrerait quel genre de pays sera la Pologne .

Le président sortant du Conseil européen Donald Tusk, qui a voté dans sa ville de Sopot, sur la mer Baltique, a estimé qu' indépendamment des tensions politiques, la démocratie en Pologne est durable et stable .

Son rêve , a-t-il poursuivi, est que tous respectent l'essence de la démocratie et que le vainqueur ne cherche pas à détruire son adversaire .

Un parti controversé réélu ?

En place depuis 2015, le parti Droit et Justice, conduit par Jaroslaw Kaczynski, a cherché à mobiliser les couches défavorisées des campagnes en s'érigeant en défenseur des valeurs familiales face à l'idéologie LGBT et surtout en promettant une nouvelle allocation familiale, la baisse des impôts et la hausse du salaire minimum, mesures qu'autorisent les très bonnes performances de l'économie polonaise.

Considéré comme l'homme politique le plus influent de Pologne, M. Kaczynski a clivé la société en attaquant les minorités sexuelles et en rejetant les valeurs libérales occidentales, avec la bénédiction tacite de l'influente Église catholique.

Le chef des conservateurs de Droit et Justice, Jaroslaw Kaczynski, a clivé la société polonaise en attaquant les minorités sexuelles et en rejetant les valeurs libérales occidentales. Photo : Getty Images / Sean Gallup

En face, l'opposition centriste de la Coalition civique s'appuie sur les habitants des grandes villes irrités par les réformes controversées du PiSparti Droit et Justice , dont celles du système judiciaire, et par la transformation des médias publics en instruments de propagande gouvernementale.

Une coalition de gauche, qui condamne la campagne anti-LGBT du PiSparti Droit et Justice et son alliance avec l'épiscopat, mais approuve son programme social, devrait retrouver les bancs du parlement après une absence de quatre ans.

Deux enquêtes d'opinion rendues publiques vendredi ont suggéré que le PiSparti Droit et Justice n'était pas tout à fait assuré de garder la majorité absolue.

Son programme social et la rapide mise à l'écart de ceux qui, dans ses propres rangs, sont soupçonnés de comportements douteux, ont protégé son image contre une série de scandales.

La KOCoalition civique a promis d'annuler les réformes judiciaires du PiSparti Droit et Justice dont la Commission européenne dit qu'elles menacent l'indépendance de la justice et l'État de droit.

Les bureaux de vote doivent fermer à 21 heures et des résultats approximatifs doivent être annoncés immédiatement après grâce aux sondages de sortie des bureaux de vote.