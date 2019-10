Sebastian Vettel en pole position au Japon devant Charles Leclerc

Les deux pilotes de l'écurie Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas et le Britannique Lewis Hamilton, suivent dans l'ordre en 3e et 4e positions.

Vettel a établi le chrono de référence et un record sur le circuit japonais de Suzuka, soit 1 min 27 s 64/1000, pour mettre un terme à la domination de Leclerc en qualifications. Celui-ci avait amorcé les quatre dernières courses de la tête.

Leclerc (1:27,252), Bottas (1:27,293) et Hamilton (1:27,302) sont parmi les six pilotes à avoir rallié la distance en moins de 88 secondes, en compagnie du Néerlandais Max Verstappen (1:27,851) et du Britannique Alexander Albon (1:27,851), détenteurs des 5e et 6e rangs.

Le Canadien Lance Stroll a franchi la première manche des qualifications (1:29,594), mais a été stoppé après la deuxième (1:29,345). Il s'élancera dimanche de la 12e place, soit cinq échelons devant son coéquipier chez Racing Point, le Mexicain Sergio Perez (1:30,344).

Stroll s'était classé 14e vendredi lors de la deuxième séance des essais libres.

Le Danois Kevin Magnussen et le Polonais Robert Kubica n'ont pas enregistré de temps en raison d'une sortie de piste.

Rappelons que les qualifications ont été reportées de 19 heures samedi en raison du passage du typhon Hagibis, qui a causé des inondations et des glissements de terrain.