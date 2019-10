Les Nationals quittent St. Louis avec deux victoires

Les Nationals sont maintenant aux commandes 2-0 dans la série de championnat de la Nationale.

Scherzer a accordé un coup sûr et deux buts sur balles en sept manches au monticule. L'artilleur a retiré 11 adversaires sur des prises.

Vendredi, lors du premier duel entre les deux équipes, les Nationals ont vu Aníbal Sanchez perdre son match sans point ni coup sûr après deux retraits en huitième manche. Les visiteurs l'avaient emporté 2-0.

Les Nationals n'ont pas eu la vie facile face au lanceur Adam Wainwright. Michael A. Taylor a placé son équipe en avance grâce à un circuit en solo en troisième manche, mais il a fallu attendre la huitième avant que l'équipe de Washington puisse se donner un coussin confortable.

Wainwright a offert une balle au goût d'Adam Eaton, qui a cogné un double de deux points le long de la ligne du champ droit, après avoir permis des simples à Matt Adams et Trea Turner.

Le vétéran a accordé trois points, sept coups sûrs et un but sur balles en sept manches et un tiers au monticule pour les Cardinals. Il a retiré 11 frappeurs au bâton.

Les Cardinals ont profité de la présence du releveur Sean Doolittle pour marquer leur seul point de la série en fin de huitième manche. José Martinez a frappé un double d'un point.

Daniel Hudson a fermé les livres en neuvième manche pour enregistrer son troisième sauvetage des séries.

Le troisième affrontement se déroulera lundi à Washington. Stephen Strasburg sera envoyé sur la butte par les Nationals, tandis que Jack Flaherty sera le partant des Cardinals.