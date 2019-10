L'Italie se qualifie pour l'Euro 2020

L'Italie, qui sera l'un des pays hôtes du tournoi continental, a mis le grappin sur un laissez-passer à Rome à la suite d'une victoire de 2-0 contre la Grèce.

« On a réussi à créer une équipe en peu de temps. Ce n'était pas facile, mais il faut remercier les joueurs, qui ont rapidement trouvé un bon feeling entre eux. C'est une équipe de caractère, qui se bat, qui joue, mais qui doit encore s'améliorer, déclare le sélectionneur Roberto Mancini.

Cette équipe cherche à créer du jeu, même s'il y a quelques risques. J'aime mieux ça à attendre. On a de la fierté, on ne renonce pas et on attaque jusqu'au bout. On a maintenant un an pour essayer de s'améliorer. On a beaucoup de travail, mais on n'est pas très loin des meilleures équipes européennes.

Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie