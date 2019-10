Rugby : Le Canada ne jouera pas son dernier match, à cause de Hagibis

Le match entre la Namibie et le Canada de la Coupe du monde de rugby, prévu dimanche au Japon, a été annulé en raison du typhon Hagibis.

Les organisateurs ont estimé que les conditions à Kamaishi n’étaient pas assez sécuritaires pour la tenue de la rencontre. La fédération mondiale de rugby a indiqué qu'un ordre d'évacuation était encore en place pour la région, et qu'il y a eu inondations et glissements de terrain aux environs du stade.

Il s’agissait du dernier match de groupe prévu pour le Canada.

« Nous demeurons optimistes sur le fait que les autres matches de dimanche prévus à Kumamoto (Pays de Galles-Uruguay), Hanazono (États-Unis-Tonga) et Yokohama (Japon-Écosse), pourront avoir lieu car situés dans des lieux loin de la tempête ce matin », a déclaré Alan Gilpin, le directeur du tournoi, cité dans un communiqué.

Namibie-Canada est le 3e match annulé après Nouvelle-Zélande-Italie et Angleterre-France, en raison du typhon qui a frappé le centre et l'est du Japon samedi. C'est la première fois de l'histoire de la compétition que des matchs doivent être annulés.

Les affrontements annulés sont considérés comme des matchs nuls de 0-0. Chaque équipe reçoit deux points au classement.

Le parcours du Canada se termine donc avec trois défaites cuisantes : 48-7 contre l'Italie, 63-0 contre la Nouvelle-Zélande et 66-7 contre l'Afrique du Sud.