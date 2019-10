Première défaite des Carabins, surpris à Sherbrooke

Les Carabins de l'Université de Montréal (6-1) ont perdu leur aura d'invincibilité samedi sur le terrain du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke (2-4), vainqueur par la marque de 23-15 à domicile.

Les meneurs au classement général au football universitaire québécois n'avaient pas perdu après les six premiers matchs d'une saison qui en compte huit.

La visite annuelle en Estrie leur a donc coûté leur campagne parfaite. La dernière victoire des Renards contre les Bleus remontait à octobre 2015.

Le quart-arrière Dimitri Morand a été remplacé au troisième quart par son substitut Frédéric Paquette-Perrault dans l'espoir de secouer la troupe montréalaise. Le partant a été victime de deux interceptions.

Les Carabins sont parvenus à s'approcher à une possession du Vert & Or tard dans la rencontre, sans toutefois réellement inquiéter leurs adversaires. Un botté court décisif raté a mis un terme à l'affrontement.

Le seul majeur des Bleus a été inscrit par le porteur de ballon Ryth-Jean Giraud, auteur de 10 courses pour 91 verges. Il domine toujours chez les demis offensifs avec une récolte de 540 verges au sol au compteur en 83 portées.

Le pivot Anthony Robichaud a mené les locaux à leur deuxième triomphe en six matchs grâce à une performance de deux passes de touché contre aucune interception. Les receveurs Louis-Charles Moisan et Yanni Khennache ont capté ses relais payants.

Les Carabins boucleront leur campagne le dimanche 20 octobre à l'étranger contre le Rouge et Or de l'Université Laval (5-1). Le Vert & Or sera quant à lui l'hôte, la veille, des Stingers de l'Université Concordia (1-5).