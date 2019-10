Hagibis fait rage au Japon, le sport fait la pause

« Restez dedans, vérifiez régulièrement les dernières nouvelles relatives au typhon, et suivez les conseils des autorités locales », a écrit la fédération internationale (World Rugby), dans un communiqué intitulé « Restez en sécurité dans le typhon Hagibis ».

Alors que des milliers d'amateurs étrangers se trouvent dans la zone frappée par Hagibis, World Rugby recommande également à chacun de « garder ses documents de transport et ses médicaments de base, au cas où vous devriez bouger rapidement ».

Ces conseils interviennent alors que le centre et l'Est du Japon, dont la vaste région autour de Tokyo, sont frappés par Hagibis, présenté comme le plus puissant typhon touchant le pays depuis des décennies.

Au plus fort de la tempête, dans la soirée au Japon, les services de la météorologie nationale (JMA) ont prévu des vents pouvant dépasser les 200 km/h , accompagnés de pluies torrentielles.

Le typhon Hagibis a déjà contraint World Rugby a annuler deux matches prévus samedi, une première depuis l'édition inaugurale de la Coupe du monde en 1987.

Joueront ou joueront pas ?

Une grande incertitude plane sur le match entre le Japon et l'Écosse, prévu dimanche à Yokohama, dans la banlieue de Tokyo, décisif dans la course à la qualification pour les quarts de finale.

« Nous entreprendrons une inspection détaillée des sites dès que cela sera possible sur le plan pratique après le passage du typhon et des nouvelles seront publiées dès que ce processus aura été mené dans la matinée (de dimanche) », a indiqué World Rugby dans un communiqué publié samedi, rappelant que « la sécurité constitue la priorité ».

En cas d'annulation, synonyme de match nul (0-0), le Japon serait qualifié et l'Écosse éliminée.

« Nous sommes confiants dans le fait que le match pourra être disputé comme prévu », a affirmé un porte-parole de la fédération internationale.

L'Écosse veut évidemment que ce match soit disputé.

« La grosse différence entre l'Écosse et nous, a dit l'entraîneur du Japon, Jamie Joseph, c'est que nous sommes portés par tout un peuple, motivés par l'envie d'accomplir quelque chose de grand, et non éviter l'embarras. »

Le Japon a déjà été éliminé en phase de groupes, c'était lors de la Coupe du monde de 2011.

La F1 en pause forcée

La région de Suzuka a été épargnée par le plus gros de la tempête, avec de la pluie toute la journée et des rafales de vent jusqu'à 90 km/h en soirée.

Mais les amateurs, sur place, ont pu trouver une place pour dormir en ce samedi soir dans des refuges, ouverts dans des lieux publics.

Tout le personnel du paddock est resté à l'hôtel samedi, le temps que passe le typhon.

Plusieurs pilotes ont organisé des activités en salle, notamment un match de soccer virtuel entre le Néerlandais Max Verstappen et l'Espagnol Carlos Sainz fils.

« Je vais probablement organiser un tournoi avec d'autres pilotes, a précisé Verstappen. On ne peut rien faire contre la météo. »

« Nous avons un congé surprise samedi, mais je suis certain que l'équipe me trouvera quelque chose à faire, a pour sa part indiqué Valtteri Bottas, de l'écurie Mercedes, vendredi. Nous allons nous plonger dans les données et profiter des circonstances. »

Max Verstappen et Carlos Sainz fils devant l'écran de leur match de soccer virtuel Photo : Instagram / Max Verstappen

Les ingénieurs ont eu un peu plus de temps pour analyser les données récoltées durant les essais libres de vendredi et préparer la journée chargée de dimanche, avec la séance de qualification en matinée et le Grand Prix en après-midi.

La présentation de la séance de qualification reste toutefois conditionnelle à la retombée attendue du vent.

Si celle-ci devait être annulée, c'est le classement de la deuxième séance d'essais libres, dominée vendredi par Mercedes-Benz, qui déterminerait la grille de départ. Lance Stroll partirait alors de la 14e place.

La course n'est pas menacée.