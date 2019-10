Anibal Sanchez magistral dans la victoire des Nationals

Le lanceur Aníbal Sanchez a offert une performance magistrale, frôlant même le match sans point ni coup sûr jusqu'en huitième manche.

Sanchez (1-0) a retiré les dix premiers frappeurs auxquels il a fait face avant de donner un but sur balles à Kolten Wong, en quatrième manche. Wong s'est rendu au troisième coussin, mais Marcell Ozuna a été retiré sur une chandelle pour mettre fin à la manche.

Sanchez a ensuite permis à Randy Arozarena d'atteindre les sentiers lorsqu'il l'a atteint après un retrait en sixième manche, mais le droitier s'est sorti d'impasse en retirant Dexter Fowler et Wong. Il a également atteint Yadier Molina, en septième, mais sans aucun dégât.

Le frappeur suppléant José Martínez a finalement mis fin au match sans point ni coup sûr grâce à un simple en huitième manche. Quelques instants plus tôt, le vétéran Ryan Zimmerman avait effectué un plongeon à droite pour voler Tommy Edman d'au moins un simple.

Âgé de 35 ans, Sanchez a effectué 103 lancers et il n'a accordé qu'un coup sûr et un but sur balles en sept manches et deux tiers au monticule. Il avait déjà réussi un match sans point ni coup sûr à son année recrue, en 2006. Il portait alors les couleurs des Marlins de la Floride.

Les hommes du gérant Dave Martinez ont pris les devants en deuxième manche, à la suite d'un double de Yan Gomes aux dépens du partant Miles Mikolas (1-1). Gomes a envoyé au marbre Howie Kendrick, qui avait joué les héros en claquant un grand chelem en dixième manche lors du match ultime de la série de divisions, mercredi soir, contre les Dodgers de Los Angeles.

Kendrick a donné un coussin supplémentaire à Sanchez et aux Nationals lorsqu'il a cogné un simple opportun en début de septième manche, face au releveur John Brebbia.

Le changement de lanceur n'a pas donné d'ailes aux Cardinals en neuvième manche. Puis, le releveur Sean Doolittle est venu fermer les livres pour enregistrer un premier sauvetage au cours des présentes séries.

Mikolas a donné un point, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches pour les Cards. Il a retiré sept frappeurs sur des prises.

Don Larsen, qui avait été parfait lors du cinquième duel de la Série mondiale de 1956, et Roy Halladay, lors des séries de divisions de la Nationale en 2010, sont les seuls lanceurs de l'histoire du baseball majeur à avoir réussi un match sans point ni coup sûr en éliminatoires.

Les Nationals participent à la série de championnat pour la première fois de leur histoire. Le deuxième duel aura lieu samedi après-midi, au Busch Stadium de St. Louis.