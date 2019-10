Les Hurricanes ne perdent plus

Associated Press

Les Hurricanes de la Caroline ont conservé leur fiche parfaite vendredi soir à la suite d’un gain de 5-2 contre les Islanders de New York, à Raleigh.

Les New-Yorkais devront donc attendre avant de venger leur balayage lors des dernières séries éliminatoires le printemps dernier.

Dougie Hamilton et Andrei Svechnikov ont tous les deux amassé un but et une aide dans la victoire.

Teuvo Teravainen, Brett Pesce et Eric Haula ont aussi enfilé l'aiguille pour les Hurricanes qui ont gagné leurs cinq premiers matchs pour la première fois de leur histoire.

Les Hurricanes avaient commencé la campagne 1995-1996 avec un dossier de 4-0-0.

Nino Neiderreiter a ajouté deux passes, tandis que le gardien Petr Mrazek a stoppé 17 tirs.

Brock Nelson a récolté un but et une mention d'assistance pour les Islanders. Johnny Boychuk a touché la cible une fois tandis que Jordan Eberle a préparé les deux réussites de sa troupe.

Thomas Greiss a conclu sa soirée de travail avec 35 arrêts devant la cage des Islanders.