Patrik Laine coule le Wild

Laine a mis la table pour le but de Kyle Connor en troisième période, qui a brisé une égalité de 2-2. Le Finlandais s'est hissé au premier rang des marqueurs de l'équipe avec une récolte de 10 points depuis le début de la saison.

Jack Roslovic a marqué à 28 secondes plus tard et l'attaquant vedette des Jets a conclu sa soirée de travail avec un but dans un filet désert. Blake Wheeler a amassé un but et une aide, tandis que Mark Scheifele a obtenu deux mentions d'aide.

Connor Hellebuyck a réalisé 38 arrêts pour les Jets (3-2-0) lors du premier match de l'équipe à domicile.

Ryan Hartman et Brad Hunt ont répliqué du côté du Wild (0-3-0), qui a amorcé la campagne avec leur pire dossier depuis leur saison inaugurale dans la LNH, en 2000-2001.

Devan Dubnyk a repoussé 27 des 31 tirs dirigés vers lui dans une cause perdante.