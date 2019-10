Vasek Pospisil éliminé, Novak Djokovic en quarts de finale à Shanghai

Le Canadien Vasek Pospisil s'est avoué vaincu par le Russe Daniil Medvedev (no 3), s'inclinant en deux manches de 7-6 (7/5) et 7-5 au bout d'un âpre duel de 2 h 5 minutes.

Malheureusement pour Pospisil, sa première balle de service (52 %) n'était pas au rendez-vous. Medvedev en a profité pour inscrire des points sur 54% des deuxièmes balles du dernier Canadien en lice.

Auteur de 11 as et de trois bris de service, Medvedev se mesurera en quarts de finale à l'Italien Fabio Fognini (no 10).

Facile pour « Djoko »

De son côté, Novak Djokovic (no 1) a su contenir le service de John Isner (no 16) pour dominer l'Américain 7-5, 6-3 en seulement 1 h 14 min et passer en quarts de finale.

Le Serbe, dont la place au sommet de la hiérarchie mondiale est menacée en cette fin de saison, poursuivra la défense de son titre à Shanghai vendredi contre Hubert Hurkacz (34e) ou Stefanos Tsitsipas (7e).

Face à l'un des meilleurs serveurs du circuit, Djokovic a démontré qu'il était lui-même l'un des meilleurs relanceurs de l'histoire du tennis.

Remis de la blessure à l'épaule qui l'avait contraint à l'abandon en huitièmes de finale aux Internationaux des États-Unis, il n'a ainsi concédé que 9 as face à un joueur qui en marque cette année en moyenne 22 par match.

Le géant américain de 2,08 m (6 pi 10 po) n'a récolté que 58% des points joués sur son premier service au lieu des 81% de moyenne cette saison.

Implacable et jamais inquiété sur son propre service -il n'a pas concédé la moindre balle de bris-, Djokovic a conclu le match sur son 9e as de la partie.

Avec quatre titres à Shanghai, Djokovic est le joueur qui s'est le plus imposé dans la mégalopole chinoise, devant Andy Murray (3 fois) et Roger Federer (2).