Le Grand Prix du Japon menacé par un typhon

Associated Press

Le typhon Hagibis devrait toucher l'ouest et l'est du Japon samedi et dimanche. L'agence météorologique japonaise a exhorté les gens à prendre des précautions à l'approche de la tempête.

Des pluies diluviennes peuvent se produire à compter de vendredi jusqu'au passage du typhon, et l'agence a mis en garde contre les inondations causées par les fortes vagues et les marées.

Des cyclones se sont déjà produits sur le circuit de Suzuka, situé à environ 375 kilomètres à l'ouest de Tokyo. Les qualifications avaient alors dû se dérouler le dimanche matin au lieu du samedi.

Les essais sont toujours prévus.