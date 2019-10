Les Cardinals se moquent des Braves et accèdent à la série de championnat

Les Cardinals, qui sont de retour en éliminatoires après trois saisons d’absence, accèdent à la série de championnat de la Ligue nationale pour la première fois depuis 2014. Ils y affronteront les Dodgers de Los Angeles ou les Nationals de Washington, qui ont rendez-vous mercredi soir, en Californie, pour le cinquième match de leur série.

Les visiteurs ont inscrit 10 points au début de la manche initiale. C’est le plus grand nombre de points marqués dans une première manche dans un match éliminatoire du baseball majeur.

Les détails de cette première manche historique valent la peine qu’on s’y attarde.

Les Braves avaient envoyé au monticule le partant Mike Foltynewicz, contre qui les Cards avaient été incapables de marquer dans le deuxième match de la série. Cette fois, le lanceur a accordé son premier point dès le quatrième frappeur : un simple au champ opposé de Marcell Ozuna a poussé Dexter Fowler au marbre.

Les locaux auraient pu s’en tirer ainsi, mais une erreur du joueur de premier but Freddie Freeman sur un roulant de Yadier Molina a rempli les coussins pour Matt Carpenter, qui a soutiré un but sur balles à Foltynewicz. Paul Goldschmidt est venu marquer pour doubler l’avance des Cardinals.

Un solide double de Tommy Edman le long de la ligne du premier but a sonné le glas pour Foltynewicz. La marque était alors de 4-0, et Foltynewicz aura finalement accordé sept points, dont six mérités, sur trois coups sûrs.

Le releveur Max Fried a amorcé son match avec un but sur balles à Jack Flaherty – l’artilleur a produit un point et a croisé le marbre avant même de lancer une balle – avec les coussins tous remplis. Un autre double, celui de Fowler à son deuxième tour au bâton dans la manche, a porté le pointage à 7-0, puis un autre de Kolten Wong a augmenté l’avance des Cards de deux points.

Le 10e point a ajouté l’insulte à l’injure.

Ozuna s’est élancé sur une balle qui a frappé le sol, ce qui aurait dû donner une troisième prise et le troisième retrait. Mais le receveur Brian McCann n’a jamais pu maîtriser le lancer, et Ozuna retraitait déjà vers l’abri lorsqu’il s’est rendu compte que la balle tutoyait désormais la clôture derrière le marbre. Ozuna a atteint le premier coussin avant le mauvais relais de McCann, et Wong en a profité pour venir marquer.

Un roulant au troisième but de Molina, 14e frappeur de la manche, a mis fin au supplice des Braves.

Paul DeJong a produit deux autres points avec un double en deuxième manche, puis un simple en troisième, tout juste après que Wong eut réussi un simple bon pour un point au champ centre.

Une claque en solo de Josh Donaldson a réduit l’écart à 13-1 en fin de quatrième manche pour les Braves, qui n’ont toujours pas gagné de série de division depuis 2001. C’est le seul point qu’a accordé Flaherty, le lanceur gagnant. En six manches de travail, le droitier n’a donné que quatre coups sûrs à ses adversaires.