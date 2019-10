La Québécoise Da Silva Rondeau stoppée au 2e tour des mondiaux de boxe

Après avoir obtenu un laissez-passer au premier tour, Da Silva Rondeau faisait face à l’Irlandaise Christina Desmond dans un duel pour l’obtention d’une place en quarts de finale de la catégorie des moins de 69 kg.

La pugiliste de Chambly a toutefois été surprise par son opposante qui a rapidement imposé son style pour gagner de précieux points, et éventuellement remporter le combat par décision unanime au compte de 5-0.

« De ma perception, mon combat s’est bien déroulé. J’ai suivi mon plan de match et j’étais prête. Par contre, j’ai eu de la difficulté à produire et à enchaîner les attaques. Par moment, je me suis fait avoir par la force physique de Desmond, particulièrement lorsque j’essayais de diminuer la distance entre nous deux. Elle me poussait et c’était difficile de boxer », a expliqué la cinquième tête de série qui, de ses propres dires, devra trouver un moyen de contrer ce style qui gagne en popularité.

Je ne suis pas habituée à ce genre de boxe, mais je devrai m’y faire, car la majorité des combats se sont soldés par ce genre d’action pendant ces Championnats du monde. Il faut retourner à la planche à dessin comme on dit! Myriam Karine Da Silva Rondeau

Malgré son élimination précoce, Da Silva Rondeau profitera de sa présence en sol russe pour peaufiner sa préparation en vue de ses prochains combats.

« Cette compétition ne fait plus partie de la sélection pour les Jeux olympiques, mais c’est une excellente chance d’observer les autres athlètes et d’emmagasiner le plus d’information possible. Je vais prendre un congé et, dans les prochains jours, j’aurai probablement l’occasion de remettre les gants avec des filles de différents pays afin de tirer le maximum de cette expérience », a-t-elle conclu.

Dernière Québécoise en lice à ces Championnats du monde, Tammara Thibeault sera des quarts de finale chez les moins de 75 kg, jeudi, où elle fera face à l’Américaine Naomi Graham.

Il s’agira d’un quatrième affrontement depuis 2018 entre les deux boxeuses. Notons que les trois premiers duels se sont terminés en faveur de la Montréalaise.