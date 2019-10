En confiance, les Alouettes ne bougent pas à la date limite des échanges

Bien qu'il était envisageable que les Montréalais aillent chercher du renfort en vue de leur premier match éliminatoire en cinq ans, l'entraîneur-chef Khari Jones estime être à l'aise avec les effectifs qu'il a sous la main.

« Tu veux des gars qui achètent la philosophie de l’équipe et c’est ce que nous avons présentement. Nous tenons à garder cet environnement-là », a-t-il fait remarquer.

Les dirigeants des Alouettes avaient déjà procédé à d'importants changements durant l'intersaison, particulièrement en défense. Ainsi, les Taylor Loffler, Bo Lokombo, Ciante Evans et Patrick Levels ont été acquis sur le marché des joueurs autonomes.

Les deux derniers ont remporté la coupe Grey l'an passé avec les Stampeders de Calgary, de l'expérience inestimable dans un vestiaire.

« Ça aide d’avoir des gars comme eux qui sont passés par là. Ils peuvent prévenir les autres des pièges à venir maintenant que nous sommes qualifiés pour les éliminatoires », a admis l'entraîneur Jones.

Levels est d'avis que les Alouettes avaient besoin de sang neuf dans le vestiaire.

Mon premier objectif en arrivant ici, c’était d’aider à changer la mentalité de l’équipe. Patrick Levels

« Dès le début du camp, je disais aux gars que si nous gagnions quelques matchs en début de saison, nous allions pouvoir bâtir quelque chose de spécial. Dès que nous avons commencé à gagner, les gars se sont mis à y croire et regardez ce qui arrive maintenant », a raconté le demi défensif.

Tout comme son entraîneur, il ne croit pas que d'ajouter d'autres joueurs avant la date limite des échanges aurait nécessairement amélioré l'équipe. Selon lui, l'esprit de famille qui règne chez les Alouettes est leur arme principale.

« Nous sommes très unis, sur le terrain et hors du terrain. C’est facile sur le terrain de jouer pour ton coéquipier quand il compte pour toi », a-t-il révélé.

« Nous visons toujours le premier rang »

Il est encore mathématiquement possible pour les Alouettes de terminer la saison au 1er rang de l'Est. Pour ce faire, les Tiger-Cats de Hamilton devront perdre leurs trois derniers matchs et les Alouettes devront remporter leurs quatre derniers, dont un contre ces mêmes Tiger-Cats.

« Nous visons toujours le premier rang. Tant que c'est accessible, nous allons mettre nos réguliers sur le terrain », a mentionné Khari Jones lorsque questionné sur la gestion de ses joueurs d'ici la fin de la saison.

Si cet objectif n'est plus réalisable prochainement, il pourrait être tenté de reposer quelques joueurs en vue des éliminatoires et du même coup leur éviter des blessures.

« Par contre, il n’y a pas beaucoup de gars qui veulent sortir du terrain présentement et nous voulons garder notre momentum », a-t-il pris le soin de préciser.

Les Alouettes (8-6) seront à Winnipeg samedi pour affronter les Blue Bombers (9-6).