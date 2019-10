Auger-Aliassime et Shapovalov s'inclinent au second tour du Masters de Shanghai

Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont perdu, mercredi, au deuxième tour du Masters de Shanghai.

Dans un duel d'un peu plus de deux heures, Auger-Aliassime a livré une belle bataille face à Stefanos Tsitsipas (no 6), l'un des joueurs les mieux classés du monde, avant de s'avouer vaincu 7-6 (7/3) et 7-6 (7/3).

Avec un taux de premières balles en jeu à 70 % et un total de 11 as, le Québécois a donné du fil à retordre à son rival grec, qui n'a, en fin de compte, inscrit que trois points de plus que lui (85 contre 82).

Même en retour de services, les statistiques s'avèrent identiques avec 26 points chacun.

Tsitsipas et Auger-Aliassime n'ont enregistré qu'un seul bris de service chacun. Ce dernier a repoussé les cinq autres occasions qu'il a offertes.

Au prochain tour, Tsitsipas a rendez-vous avec le Polonais Hubert Hurkacz, 34e raquette mondiale.

Quant à Denis Shapovalov, il a subi l'élimination face à Novak Djokovic (no 1), vainqueur en deux manches identiques de 6-3 et en 70 minutes de jeu.

Le Serbe s'est montré intraitable envers le Torontois, qui a éprouvé toutes sortes d'ennuis avec son service comme en témoigne son taux de premières balles en jeu à tout juste 53 %.

Si Shapovalov a pu s'accrocher jusqu'à l'égalité de 3-3 dans la manche initiale, c'est surtout parce que Djokovic a commis 14 fautes directes.

La suite s'est avérée une domination quasi totale de Djokovic avec des coups d'une grande maîtrise. Pas étonnant dans ces conditions qu'il ait marqué 26 points de plus que Shapovalov au cours de ce match inégal.

Djokovic affrontera l'Américain John Isner (no 16) au troisième tour.