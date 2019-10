Les Jets peuvent dire merci à leurs défenseurs

Associated Press

Le défenseur Ville Heinola a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey et il a aidé les Jets de Winnipeg à vaincre les Penguins de Pittsburgh 4-1 mardi soir.

Les Jets ont décroché une première victoire à Pittsburgh depuis leur retour dans la LNH en 2011 à la suite du déménagement des Thrashers d'Atlanta au Manitoba. Les Penguins avaient auparavant gagné 18 matchs de suite contre les Thrashers/Jets, soit depuis le 24 mars 2007.

Deux autres défenseurs, Tucker Poolman et Neal Pionk, ont aussi trouvé le fond du filet. Face à des Penguins aguerris, la défense des Jets comptait un total de 350 matchs dans la LNH.

Les Jets ont entamé la rencontre sans six défenseurs de l'édition 2018-2019. La liste incluait Dmitry Kulikov, qui n'était pas disponible pour des raisons personnelles, et Josh Morrissey, absent pour un deuxième match de suite à cause d'une blessure au haut du corps.

Dustin Byfuglien est toujours à l'écart du club pour des raisons personnelles, Jacob Trouba a été échangé aux Rangers de New York tandis que Ben Chiarot et Tyler Myers ont quitté l'organisation à titre de joueurs autonomes.

Nikolaj Ehlers a réussi son premier but de la saison pendant que Patrik Laine et Mark Scheifele amassaient trois aides chacun.

À son deuxième départ de la saison, le gardien Connor Hellebuyck a bloqué 36 rondelles, comparativement à 17 pour Matt Murray.

Sidney Crosby, avec son premier de la saison, a été le seul à déjouer Hellebuyck, après 32 secondes de jeu.