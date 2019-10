Marc Dos Santos confiant malgré une saison difficile avec les Whitecaps

« Compliquée », a-t-il répondu quelques secondes plus tard.

Un tel qualificatif est possiblement un euphémisme.

Les Whitecaps ont conclu la saison avec une défaite de 1-0 contre le Real Salt Lake dimanche, ce qui a confirmé leur 12e et dernier rang dans l'Association de l’Ouest de la MLS.

Avec un dossier de 8-16-10, les Whitecaps ont présenté la plus mauvaise fiche dans la ligue après celle du FC Cincinnati, un club d'expansion.

Des problèmes à l'extérieur du terrain ont ajouté aux médiocres performances et les partisans de l'équipe ont clairement fait entendre leur mécontentement.

Ce n'est certainement pas le genre de campagne que souhaitait vivre Dos Santos à sa première année à titre d'entraîneur-chef en MLS.

« Je ne veux pas une deuxième année comme celle-là, a-t-il déclaré dans une récente entrevue. Mais je n'ai pas besoin que les partisans me le disent. Je sais à quel point je veux réussir l'an prochain. »

Selon ses propres estimations, le Montréalais de 42 ans s'est retrouvé face à une situation difficile lors de son embauche en novembre dernier.

Une semaine plus tôt, plusieurs joueurs et le président de l'époque Bob Lenarduzzi avaient déclaré à des journalistes qu'un vestiaire « divisé » avait causé des problèmes sur le terrain lors d'une saison à l'issue de laquelle les Whitecaps avaient raté les séries éliminatoires.

Les défis n'ont pas disparu pendant l'entre-saison alors que l'équipe s'est départie de 20 joueurs et en a embauché d'autres, venus d'un peu partout sur la planète, incluant le premier Irakien et le premier Tunisien à jouer en MLS.

Dos Santos a confié que les bouleversements au sein de la formation étaient déjà entamés lorsqu'il a pris les rênes du club, mais que ces changements radicaux avaient laissé des traces.

« Nous n'étions pas prêts à trop changer la formation, a-t-il affirmé. Nous agissions comme une équipe d'expansion sans tout ce qui accompagne une équipe d'expansion. »

Les Whitecaps ont amorcé la saison sans gagner un seul de leurs six premiers duels.

À la mi-avril, l'équipe de Dos Santos a commencé à prendre forme, allant même chercher une victoire de 1-0 à domicile contre le Los Angeles Football Club, son ancienne équipe. Un segment prometteur de mai jusqu'à la fin de juin a vu les Whitecaps disputer six rencontres sans défaite.

Tout ce travail n'a finalement pas abouti aux succès espérés puisque l'équipe a subi cinq défaites de suite.

Tout au cours de la saison, la formation de la Colombie-Britannique a eu de la difficulté à trouver une étincelle offensive au point d'être limitée à 37 buts.

Malgré les résultats, Dos Santos dit n'avoir jamais été inquiet quant à son avenir.

« Je sais dans quoi je me suis engagé. Je sais ce que j'ai donné pour être ici et les propriétaires savent aussi ce que j'ai donné pour être ici. J'aurais pu aller ailleurs. Mes amis me disent que j'ai peut-être laissé passer une bague de championnat de la MLS si LAFC l'emporte. Non, je voulais être ici. Dans mon esprit, c'était certain. »