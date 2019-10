L'affaire Salazar emporte le directeur technique de la fédération britannique

Le dirigeant britannique avait annoncé qu'il réfléchirait à son avenir après la suspension pour incitation au dopage de Salazar, l'ancien entraîneur du multiple champion olympique Mo Farah.

La démission de Neil Black entrera en vigueur à la fin du mois d'octobre, soit après le marathon de Chicago, auquel Mo Farah devrait prendre part.

L'Agence antidopage américaine (USADA) a suspendu l'entraîneur américain Alberto Salazar quatre ans pour infractions aux règles antidopage.

Au moment du lancement de l'enquête qui a mené à cette sanction, en 2015, Alberto Salazar était responsable de l'entraînement de Mo Farah, déjà double champion olympique (5000 et 10 000 m) à cette époque. Il avait remporté deux autres titres aux Jeux de 2016.

Neil Black Photo : UKA, la Fédération britannique d'athlétisme

Neil Black avait qualifié Alberto Salazar de « génie », et la Fédération britannique d'athlétisme avait confié à l'entraîneur américain un poste de conseiller pour son programme d'endurance.

Sans crainte pour Farah

Rien ne vient incriminer Neil Black dans ces accusations de dopage.

« Rien n'a changé concernant ma confiance en Mo Farah », a expliqué Neil Black après les Championnats du monde d'athlétisme, où les Britanniques n'ont remporté que cinq médailles, leur pire performance depuis 2005.

« Il est important de répéter que la Fédération britannique d'athlétisme et les équipes médicales et d'encadrement ont toujours été celles qui géraient et dirigeaient les soins de Mo Farah, donc nous n'avons aucune crainte », a dit Neil Black.

Le président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), Sebastian Coe, a annoncé dimanche que l'Unité d'intégrité de l'athlétisme de l'IAAF, chargée d'enquêter sur les affaires de dopage et de corruption, allait passer en revue le dossier de la suspension d'Alberto Salazar en enquêtant plus précisément sur ses athlètes.

Âgé de 61 ans, Alberto Salazar dirigeait le projet Oregon, un groupe d'entraînement de très haut niveau basé dans le nord-ouest des États-Unis et financé par l'équipementier Nike.

Alberto Salazar a toujours nié les accusations de dopage et a fait savoir qu'il ferait appel de sa suspension, soutenu par l'entreprise Nike.