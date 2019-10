L'Impact fait le bilan de sa saison

C’est en l’absence de son propriétaire Joey Saputo, de son président Kevin Gilmore, de son nouveau directeur sportif Olivier Renard et de son joueur vedette Ignacio Piatti que l'Impact a convié les médias mardi pour faire le bilan de sa saison de MLS, au terme de laquelle il a raté les éliminatoires pour une troisième année de suite.

Piatti devait participer au point de presse mais l'organisation a expliqué qu'elle avait l'intention de se prévaloir de l'option qu'elle détient sur le milieu de terrain argentin, et ce dernier aurait ensuite choisi de ne pas rencontrer les médias.

L'entraîneur Wilmer Cabrera, arrivé en remplacement de Rémi Garde pour la dernière ligne droite, a été le premier à prendre place devant les journalistes, et il a rapidement été questionné sur son avenir, dont il ignore les détails.

« Je serai coach ici ou ailleurs. Je ne suis pas inquiet à propos de mon avenir, pour être honnête avec vous. Je connais mes capacités. J’ai besoin d’avoir un peu de temps libre. Je vais aller en Colombie, visiter ma famille. Je veux recharger mes batteries pour être prêt pour ce qui m’attendra pour la suite », a-t-il confié.

« Pour moi, avoir l’occasion de venir ici, d’interagir avec les athlètes. C’est un risque qui en valait la peine », a-t-il également expliqué.

Un certain flou entoure également l’avenir du gardien Evan Bush, laissé de côté pour les deux derniers matchs de la saison.

Tu veux jouer tous les matchs, c'est sûr. Je comprends que l’équipe était sur une bonne lancée, et qu’il fallait la maintenir. Je voulais être un bon coéquipier. Evan Bush, gardien de l'Impact

« Je n’ai jamais pensé à autre chose que de revenir et aider le club, a-t-il poursuivi. La ligue des champions est super importante. Je pense avoir l’expérience pour aider l’équipe. Il n’y a pas de raison de croire que je ne serai pas de retour l’an prochain. »

Interrogé à savoir s’il avait rencontré Olivier Renard, son nouveau patron, le gardien a expliqué qu’une rencontre était prévue, mais qu’elle n’avait toujours pas eu lieu, avant d’ajouter qu’il se considère toujours comme un élément important de l'équipe.

« L’intersaison est un bon moment pour méditer sur tout ça, de faire le vide et de revenir en force », a-t-il dit, philosophe.

Rendez-vous en Ligue des champions

Le tirage au sort en vue de la Ligue des champions de la CONCACAF, à laquelle participera l'Impact à titre de champion canadien, aura lieu en décembre.

Les adversaires potentiels des Montréalais sont le Club Leon (Mexique), le Deportivo Saprissa (Costa Rica), l'AD San Carlos (Costa Rica), le FC Motagua (Honduras), le CD Olimpia (Honduras), l'Alianza FC (Salvador), le Comunicaciones FC (Guatemala) et le Portmore United FC (Jamaïque).

L’Impact est dans le même pot que les clubs mexicains Club América, Tigres UANL et Cruz Azul, de même que les clubs de la MLS le Los Angeles FC, le New York City FC, l'Atlanta United et l'éventuel champion de la Coupe MLS. Il ne peut pas les croiser au premier tour du tournoi.

Plus de détails à venir.