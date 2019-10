Hagibis va perturber la Coupe du monde de rugby et le Grand Prix de F1 du Japon

Un puissant typhon s'approche des côtes japonaises. Il se dirigeait mardi vers Tokyo et sa banlieue. Il menace donc deux rencontres de la Coupe du monde de rugby et les activités du Grand Prix de F1, disputé à Suzuka.

Le changement de trajectoire laisse planer le doute sur la présentation de deux matchs décisifs à Yokohama, au sud de Tokyo, ce week-end.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La trajectoire du typhon Hagibis Photo : JMA, JTWC

La France et l'Angleterre doivent se disputer la première place de la poule C samedi ,alors que le Japon doit affronter l'Écosse dimanche, avec pour enjeu un billet pour les quarts de finale.

Selon de nouvelles prévisions de l'Agence météorologique japonaise (JMA), le typhon Hagibis se dirigeait mardi vers le sud-est du Japon, dans la région de Tokyo et de Yokohama.

L'Agence météorologique japonaise a indiqué qu'Hagibis « pourrait apporter de grosses rafales de vent et de fortes pluies dans le sud du Japon les 12 et 13 octobre ».

« La sécurité du public et des équipes constitue la priorité numéro un », ont rappelé les organisateurs de la Coupe du monde de rugby dans un communiqué publié à Tokyo.

Les organisateurs peuvent changer le lieu ou l'heure du coup d'envoi d'un match au cas où la météo nuirait à sa présentation.

En cas d'absence de solution et si un match de la première phase ne peut avoir lieu, la Fédération internationale (World Rugby) a prévu que chaque équipe se voie accorder deux points (match nul 0-0).

La qualification du Grand Prix en péril

La présentation du Grand Prix du Japon sera également perturbée par le typhon Hagibis. Il devrait frapper le circuit de Suzuka samedi.

« Pour le moment, on parle de vents de plus de 100 km/h et une quantité de 100 mm de pluie pour la journée de samedi. Les conditions devraient s'améliorer dimanche », précise l'ancien responsable de la météo de la F1 Steffen Dietz.

Ce n'est pas la première fois que la F1 doit composer avec des conditions extrêmes au Japon.

Selon la JMA, le typhon sera encore violent lorsqu’il frappera les côtes.

« Cela pourrait être le plus violent des typhons de cette année pour notre pays », indique l'agence.

Pour l’instant, Suzuka reste bien au centre de la trajectoire modélisée.

Le F1 est donc en état d'alerte.

La FIA ne veut surtout pas que se répète le scénario catastrophe de 2014 quand le Grand Prix du Japon avait été disputé dans des conditions météorologiques extrêmes (forte pluie et mauvaise visibilité).

Ce qui avait été une des causes de la violente sortie de piste du Français Jules Bianchi le 5 octobre, qui pilotait à l'époque pour Marussia.

Bianchi n'est pas sorti du coma et est mort le 17 juillet 2015.

Le typhon Faxai a frappé Tokyo et la préfecture voisine de Chiba le 8 septembre dernier, a provoqué la mort de plusieurs personnes et a entraîné de grosses perturbations aériennes à Narita, l'un des deux grands aéroports de Tokyo.