Auger-Aliassime l'emporte par abandon à Shanghai, Pospisil gagne aussi

Bublik a laissé la victoire au 19e joueur mondial au moment où il était mené 0-4 en deuxième manche, après 1 h 33 min. Il avait perdu 6-7 (5/7) la première manche.

Le match a été interrompu par la pluie. Les deux joueurs ont finalement été obligés de retourner au vestiaire, et c'est pendant la pause que Bublik a abandonné, pour une raison que l'ATP ne connaît pas encore.

« La première manche a été dure, a admis Auger-Aliassime au micro de Radio-Canada Sports. Les premiers tours, ce n'est jamais facile. Quand tu n'as pas trop de repères, c'est parfois difficile de conclure. »

« Ça aurait été un peu plus compliqué après avec la pluie, et tout, mais il faut que je regarde le positif. J'ai réussi à m'en sortir, j'ai fait de bons services quand il le fallait, et j'ai connu une bonne deuxième manche.

« J'ai appris durant l'été à accepter la nervosité, les moments plus difficiles, a-t-il ajouté, et je peux passer les premiers tours comme ça. »

Au prochain tour, Auger-Aliassime affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série no 6 du tournoi, no 7 au classement mondial.

« Il vient d'être finaliste à Pékin, et il est sur une bonne lancée, a reconnu Auger-Aliassime. Il faut que je mette de côté le fait qu'il est favori dans ce match. »

Pospisil avance

Son compatriote Vasek Pospisil continue lui aussi son beau parcours à Shanghai.

Dans une rencontre de deuxième tour, le Canadien a battu le Portugais Joao Sousa 6-3 et 7-5 en 1 h 29 min.

Si sa première balle de service ne passait pas souvent (51 %), Pospisil a tout de même remporté 91 % des échanges quand elle passait.

Il ne connaît pas encore son adversaire du prochain tour.

Rappelons que Denis Shapovalov affrontera le Serbe Novak Djokovic au deuxième tour, mercredi.

Le match revanche de Federer

Également au deuxième tour, Roger Federer, tête de série no 2, a battu l'Espagnol Albert Ramos en deux manches de 6-2 et 7-6 (7/5) au bout de 86 minutes d'efforts.

Une douce revanche pour le Suisse qui avait été sorti par Ramos en 2015 à Shanghai.

Le Suisse dispute son premier tournoi officiel depuis son abandon en quarts de finale des Internationaux des États-Unis en raison de douleurs au dos et à la nuque.

Si Federer a traversé sans problème la première manche, ses déplacements ont été plus laborieux dans la seconde. Mais il a donné un coup d'accélérateur en fin de rencontre et a conclu sur sa première balle de match.

Autres résultats:

Premier tour:

Lucas Pouille (FRA) bat Zhe Li (CHN) 6-7 (4/7), 6-4, 6-4

John Isner (USA/no 16) bat Alex De Minaur (AUS) 7-6 (7/1), 6-4

bat Alex De Minaur (AUS) 7-6 (7/1), 6-4 Reilly Opelka (USA) bat Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-4

Matteo Berrettini (ITA/no 11) bat Jan-Lennard Struff (GER) 6-2, 6-1

bat Jan-Lennard Struff (GER) 6-2, 6-1 John Millman (AUS) bat Guido Pella (ARG) 6-3, 7-5

Andrey Rublev (RUS) bat Borna Coric (CRO/N.12) 6-4, 7-6 (7/4)

David Goffin (BEL/no 13) bat Richard Gasquet (FRA) 6-2, 6-3

Deuxième tour: