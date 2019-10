Les Sénateurs mettent la main sur Vladislav Namestnikov

Les Rangers de New York ont échangé l'attaquant Vladislav Namestnikov aux Sénateurs d’Ottawa contre le défenseur Nick Ebert et un choix de quatrième tour au repêchage de 2021.

Les Rangers retiendront également 18,75 % du salaire de Namestnikov admissible au plafond salarial cette saison.

Choix de premier tour du Lightning de Tampa Bay en 2011 (27e au total), le Russe de 26 ans a inscrit 66 buts et ajouté 92 mentions d'aide en 362 matchs avec le Lightning et les Rangers. Il a établi des sommets personnels avec 22 buts et 48 points avec Tampa et New York en 2017-2018.

Namestnikov avait été envoyé aux Rangers à la date limite des transactions en février 2018 dans l’échange qui avait vu le défenseur Ryan McDonagh et l’attaquant J.T. Miller faire le chemin inverse.

Ebert joue dans la Ligue américaine avec Belleville.

Les Sénateurs disputeront leur prochain match jeudi lorsqu’ils accueilleront les champions de la Coupe Stanley, les Blues de St. Louis.