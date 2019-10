Un combat d’unification en vue le 20 mars pour Marie-Ève Dicaire

Advenant des victoires de Marie-Ève Dicaire et d'Hanna Gabriels le 23 novembre à Québec, c’est le 20 mars que les deux championnes s’affronteront pour unifier leurs titres.

C’est ce qu'a précisé à Radio-Canada Sports l’entraîneur de Dicaire, Stéphane Harnois.

Dicaire (16-0), championne de l'IBF des super-mi-moyennes (154 lb) depuis le 1er décembre 2018, devra d’abord conserver son titre à sa troisième défense contre la Vénézuélienne Olgelidis Suarez (29-3-1, 13 K.-O.).

De son côté, Gabriels (20-2-1, 11 K.-O), championne de la WBA depuis juin 2016, en sera à une cinquième défense de sa ceinture. L’identité de son adversaire du 23 novembre à Québec reste à déterminer.

Direction Pennsylvanie

En attendant, Dicaire s’envolera lundi prochain à destination de Philadelphie pour une semaine d’entraînement en compagnie de l’Américaine Kali Reis.

C’est au Fight Firm Boxing Gym qu'elle poursuivra sa préparation. Elle doit notamment livrer une trentaine de rounds d’entraînement contre Reis (16-7-1, 5 K.-O.).

Reis s’est bâti une solide réputation de technicienne et de guerrière au fil de sa carrière. Elle a affronté les meilleures du monde, y compris Cecilia Braekhus, championne incontestée des mi-moyennes (147 lb), contre qui elle a d'ailleurs perdu par décision unanime.

« Elle a envoyé Braekhus au tapis. Elle l’a ébranlée à plusieurs reprises durant leur combat », a souligné Harnois.

Il a aussi confié que Reis avait été envisagée comme adversaire pour la deuxième défense de la ceinture de Dicaire.

Avant que les choses se concrétisent avec Maria Lindberg, l’adversaire était supposée être Kali Reis. La ceinture WBO devait être en jeu pour une unification. Mais au dernier moment, la WBO a organisé un combat pour le titre vacant à la faveur de l’Américaine Clarissa Shields. C’est une question de politique. C’est plate, mais c’est ça. Stéphane Harnois, entraîneur de Marie-Ève Dicaire

Voyant que la ceinture de la WBO n’était plus à l’enjeu, Reis a exigé une bourse plus importante, qui ne lui a pas été accordée. Le clan Dicaire s’est alors tourné du côté de Lindberg, aspirante no 2 à l’IBF.

Kali Reis lors de la pesée pour son combat face à Cecilia Braekhus en mai 2018 Photo : The Associated Press / Jae C. Hong

Quel intérêt a Reis de servir de partenaire à Dicaire?

Elle n’a rien à perdre et tout à gagner. Elle sera à même de juger du talent de Marie-Ève. Ça va peut-être lui servir pour le futur, mais ça nous servira aussi. Stéphane Harnois

D’ici le départ pour Philadelphie, Dicaire aura un horaire chargé avec deux séances d’entraînement par jour (conditionnement physique et boxe), en plus des moments pour des traitements et le temps à consacrer aux requêtes médiatiques.

Elle y intègre déjà quelques rounds en compagnie de Marie-Pier Houle, qui sera elle aussi au programme de la soirée de boxe du 23 novembre.

Parallèlement, le clan Dicaire a déjà entamé des pourparlers avec les représentants de Cecilia Braekhus en vue d’un combat chez les 147 lb avec l’ensemble des ceintures (IBF, WBA, WBC, WBO) à l’enjeu.