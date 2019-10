L'entraîneur-chef Jay Gruden congédié à Washington

Associated Press

Gruden n’aura conduit les Redskins aux éliminatoires qu’une seule fois. Sa fiche comme entraîneur-chef à Washington est de 35 victoires, 49 revers et 1 match nul.

Selon l'Associated Press, l’adjoint Bill Callahan, ancien pilote des Raiders d’Oakland et de l’Université du Nebraska, occupera le poste d’entraîneur-chef par intérim.

Le propriétaire des Redskins Daniel Snyder et le président de l’équipe Bruce Allen ont informé Gruden de son congédiement lundi matin, après une défaite de 33-7 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

« Dans les cinq premiers matchs de la saison 2019, notre formation n’a certainement pas répondu aux attentes, et nous en partageons tous la responsabilité, a déclaré l'équipe dans un communiqué. Comme organisation, nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons pour renverser la vapeur et offrir aux partisans et aux anciens des Redskins une équipe dont ils peuvent être fiers dès cette année. »

Gruden avait accepté le poste en janvier 2014. Il venait de conclure trois saisons comme coordonnateur à l’attaque des Bengals de Cincinnati, où le quart Andy Dalton a grandement profité de son encadrement. À Washington, l’entraîneur avait notamment pour objectif de relancer le quart-arrière Robert Griffin III, mais la chimie ne s’est jamais installée.