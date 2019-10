Pospisil surprend Schwartzman à Shanghai, Shapovalov affrontera Djokovic

Le 248e joueur mondial s’est imposé en deux manches de 7-6 (7/2) et 6-2 en 1 h 24 min.

Au bout d’une première manche où les deux joueurs ont toujours conservé leur service, Pospisil a pris une avance de 3-0 dans le jeu décisif et n’a laissé que deux points à son rival, qui a sauvé une balle de manche avant de finalement céder.

Le Canadien a amorcé le second acte en brisant aisément le service de Schwartzman, qui a subi un autre bris à 4-2. Pospisil a été intraitable avec sa première balle. Il a remporté tous les échanges lors desquels il l’a placée en jeu.

Il avait gagné le seul autre duel entre les deux joueurs sur le circuit de l’ATP, au Masters 1000 de Miami, en 2016.

Au deuxième tour, Pospisil aura pour adversaire le Portugais Joao Sousa, qui a défait le Serbe Filip Krajinovic dimanche.

Shapovalov maîtrise Tiafoe

L’autre Canadien en action lundi, Denis Shapovalov, a défait l’Américain Frances Tiafoe, 51e joueur mondial, en deux manches de 6-4 et 6-2. Sa récompense : un choc au deuxième tour avec le champion en titre, le no 1 mondial Novak Djokovic.

Le premier jeu du match annonçait une guerre de tranchées (huit balles de bris sauvées par Tiafoe), mais elle n’a finalement pas eu lieu. Shapovalov, 36e au classement de l’ATP, a infligé le seul bris de la manche initiale à son rival à 2-2 et a fait le nécessaire pour le reste de cette manche, qui a finalement duré 49 minutes.

Après avoir affiché un taux famélique de 44 % avec sa première balle au cours du premier acte, Shapovalov a semblé plus en maîtrise de ses moyens dans le second. Le Canadien a attaqué la deuxième balle de Tiafoe et a mis moins d’une demi-heure pour conclure la rencontre et prendre rendez-vous avec Djokovic.

Le Serbe, quatre fois titré à Shanghai, a remporté dimanche le tournoi de Tokyo, où il effectuait son retour après la blessure à l'épaule gauche qui l'avait poussé à abandonner en huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis.

Autres résultats