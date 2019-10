Les Patriots demeurent invaincus, Deshaun Watson s'éclate avec 5 passes de touché

À l'inverse des Patriots, les Redskins n'ont toujours pas goûté à la victoire cette saison après cinq matchs. Les locaux étaient aux commandes 7-6 après le quart initial, mais la rencontre a par la suite basculé en faveur des visiteurs.

Fidèle à elle-même, l'unité défensive de Bill Belichick s'est dressée devant l'attaque adverse. Outre une course de 65 verges réalisée par Steven Sims, qui s'est terminée dans la zone des buts, elle n'a accordé que des miettes au bataillon offensif mené par Colt McCoy.

Le quart-arrière partant des Redskins a salué son retour au jeu avec une performance de 119 verges (18 passes complétées en 27 tentatives). Il s'était cassé le péroné de la jambe droite en décembre 2018 et n'avait pas disputé un seul match depuis.

Tom Brady a pour sa part décoché trois passes de touché, respectivement sur 6, 29 et 10 verges à Julian Edelman, Brian Bolden et Ryan Izzo, et a lancé une interception au cours d'une rencontre où il a totalisé 348 verges par la voie des airs (28 en 42).

Sony Michel a inscrit l'autre majeur des Patriots à la suite d'une course de 14 verges. Il a bouclé l'affrontement avec une récolte de 123 verges, soit 91 au sol et 32 par la passe.

Les autres points ont été l'oeuvre du botteur de précision Mike Nugent, qui a été l'auteur de deux placements, mais a raté un converti d'un point.

Nugent a pris la place de Stephen Gostkowski, blessé à la hanche gauche, dans la formation de la Nouvelle-Angleterre. Le vétéran a enregistré ses réussites sur 23 et 37 verges.

Les Patriots seront rapidement de retour en action pour remettre leur fiche parfaite en jeu. Ils accueilleront les Giants de New York (2-3) jeudi au stade Gillette à Foxboro.

Les Redskins essaieront quant à eux de briser la glace dimanche prochain à Miami contre les Dolphins (0-4), qui sont également en quête d'un premier triomphe cette année.

Duel offensif à Houston

Les attaques des Texans (3-2) et des Falcons d'Atlanta (1-4) ont dicté l'allure de la confrontation à Houston. Menés par Deshaun Watson qui était au sommet de son art, les locaux ont signé un gain de 53-32.

Watson a permis aux siens de s'aventurer dans la zone payante à six occasions, dont cinq fois grâce à son bras. Will Fuller et Darren Fells ont capté trois et deux passes de touché, tandis que l'autre majeur a été obtenu au sol par Carlos Hyde.

Le quart des Texans, qui a affiché une cote d'efficacité maximale (158,3), n'a lancé que 5 passes incomplètes sur les 33 tentées, en plus de franchir 426 verges par la voie aérienne.

Autres résultats :