Un troisième titre cette saison pour Naomi Osaka, championne à Pékin

Naomi Osaka s’est adjugé un troisième titre cette saison avec un succès de 3-6, 6-3 et 6-2 contre la no 1 mondiale Ashleigh Barty, dimanche, en finale du tournoi de Pékin.

La quatrième raquette mondiale, déjà lauréate des Internationaux d’Australie et du tournoi d’Osaka en 2019, s’offre un cinquième titre en carrière. Elle s’était aussi imposée à Indian Wells et à Flushing Meadows en 2018, année de son éclosion au plus haut niveau.

Malgré cette défaite, l’Australienne Barty a consolidé sa position en tête du classement mondial puisque sa dauphine tchèque Karolina Pliskova a subi l’élimination dès le premier tour à Pékin.

Les deux premières manches ont été gagnées successivement par Barty, 6-3 en 34 minutes, puis par Osaka, 6-3 en 37 minutes.

Dans le troisième acte, en revanche, Osaka a pris d’entrée le service de l’Australienne avant de lui infliger un autre bris à 5-2. Barty s’est inclinée finalement, après avoir sauvé une balle de match dans le dernier jeu.