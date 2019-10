Un récital de Gerrit Cole au monticule mène les Astros à la victoire

Gerrit Cole a une fois de plus été brillant, Alex Bregman a soulevé la foule en cognant un circuit d’un point et les Astros de Houston ont tenu le coup en neuvième manche pour venir à bout des Rays de Tampa Bay 3-1, samedi soir.

Cette victoire a permis aux Astros de se forger une confortable avance de 2-0 dans cette série de section trois de cinq de la Ligue américaine.

Les deux équipes se retrouveront à Tampa Bay lundi pour y disputer le troisième duel de la série.

Cole, qui a présenté un dossier de 5-0 et a maintenu une moyenne de points mérités de 1,07 en six départs le mois dernier, a établi un nouveau record des Astros en séries avec 15 retraits sur des prises. Il a également muselé les Rays en sept manches et deux tiers pour gagner une 17e décision d’affilée, un autre record d’équipe.

Cole (1-0), qui a mené les Majeures en saison avec un total de 326 retraits au bâton, a retiré 10 frappeurs sur des prises pour un 10e match de suite, ce qui lui permet d’améliorer son propre record des ligues majeures. Les Rays ne sont pas parvenus à percer le mystère Cole, même après 118 lancers.

Kevin Kiermaier a frappé un double avec deux retraits en huitième manche et Cole a été remplacé au monticule après avoir accordé son premier but sur balles à Willy Adames. À sa sortie, le droitier a reçu une ovation de la foule et a pris le temps de saluer les partisans en chemin vers l’abri des joueurs. Roberto Osuna a assuré la relève au monticule et a retiré Yandy Diaz pour mettre un terme à la manche.

Les lanceurs des Astros se sont par la suite mis dans le pétrin en neuvième.

Austin Meadows et Tommy Pham ont frappé deux simples de suite et Choi Ji-man a obtenu un but sur balles pour remplir les sentiers. Les Rays ont réduit l’écart à 3-1 quand Avisail Garcia a frappé un roulant qui a envoyé Meadows au marbre. Osuna a par la suite donné un but sur balles à Brandon Lowe, ce qui a remis des coureurs sur tous les buts.

Le gérant des Astros, AJ Hinch, a fait appel à Will Harris pour mettre un terme à la galère.

Travis d’Arnaud s’est rendu à un compte complet avant d’être retiré sur des prises et Kiermaier a par la suite frappé un roulant en direction du premier but Yuli Gurriel pour mettre un terme à la rencontre.