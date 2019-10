Une équipe bâtie sur le caractère

On connaît la suite. Petry a créé l’égalité en tir de pénalité, gracieuseté d’un geste qualifié de « vraiment stupide » par Gallagher propulsant le Canadien (1-0-1) vers une victoire spectaculaire de 6-5 en tirs de barrage contre les Maple Leafs (2-0-1).

« J’avais hâte de le voir en lancer de punition. Je l’ai vu à l’œuvre à l’entraînement et il est pas mal bon », a raconté le numéro 11 du Tricolore, sourire fendu jusqu’aux oreilles.

« J’imagine qu’on va devoir l’utiliser plus souvent », a ajouté Carey Price, pince sans rire.

Le fait est que Petry est régulièrement utilisé plus souvent depuis l’année dernière. À toutes les sauces, dans toutes les situations de match, il commence à s’imposer de plus en plus comme l’homme de confiance de Claude Julien.

Ses 28 min 5 s de temps de glace représente un sommet chez le Canadien. En Caroline, l’entraîneur en avait aussi fait son homme de confiance.

Depuis qu’il s’est taillé la part du lion en défense au début de la saison dernière en raison de l’absence de Shea Weber pendant presque deux mois, l’arrière du Michigan assume un rôle prépondérant, pour ne pas dire celui de premier violon.

Avant le match, Mike Babcock décrivait ce qu’est à ses yeux, un vrai meneur d’hommes.

« Je crois fermement que les joueurs qui ont de bonnes habitudes s’améliorent chaque jour. Pas seulement quand ils ont 20 ans, pas seulement à 30 ans, ils s’améliorent tous les jours parce qu’ils ont de l’énergie. Ils sautent du lit, ils n’ont pas besoin de se donner un choc électrique pour se mettre en marche », a lancé le pilote des Leafs.

Julien lui a répondu en écho lorsqu’on lui a demandé si Petry faisait partie du noyau de meneurs au même titre que Weber ou Carey Price.

« C’est un gars qui s’améliore à toutes les années, encore à son âge. On voit ce qu’il apporte offensivement, mais aussi défensivement depuis un bout de temps. Il prend vraiment ça à cœur. Il veut garder les rondelles hors de son filet. Ces choses-là démontrent une grande maturité », a expliqué l’entraîneur.

Petry prend de l’âge, mais ne fait que se bonifier pour l’instant.

Et c’est un peu la tangente que Julien aimerait voir l’ensemble de sa troupe adopter. Ce gain à l’arraché est certainement un pas dans la bonne direction.

Que de combativité M. Drouin. En deux rencontres, le Québécois n’a démontré aucun signe de défaillance, aucun relâchement.

Quand William Nylander a conféré une avance de 4-1 aux Torontois tandis qu’il restait moins de 15 minutes au cadran en troisième période, soyons honnête, l’on croyait l’affaire bouclée.

Neuf secondes plus tard, les premières étincelles insufflées par les changements de trios de Julien ont jailli.

Max Domi a profité d’un revirement en zone neutre pour charger le filet et permettre à Drouin de replacer sa bande dans le coup.

Les cinq gars qui ont sauté sur la glace après le but ont fait un travail incroyable. Ils ne nous ont pas laissé le temps de s’apitoyer sur notre sort. Ils ont changé l’allure du match. Brendan Gallagher

« On s’est regardé et on s’est dit qu’il fallait faire une différence dès cette présence. Il fallait créer quelque chose pour changer le momentum », a enchaîné Drouin.

Mission accomplie. Ce filet amorçait une séquence de quatre buts en moins de dix minutes. Drouin, Gallagher, Petry, Phillip Danault : les buts des meneurs appuyés par Weber à l’origine de bien des attaques et par Price au sommet de son art.

Pour paraphraser Gallagher, voilà de quoi est tissée l’étoffe du CH : de hargne, d'un désir de vaincre.

« Nous sommes construits comme ça. On est résilient, on se bat. On se rappelait avoir mené par trois buts dans cet amphithéâtre l’an dernier contre eux et ils étaient revenus. Ce genre de choses te reste en tête et ça fait du bien de leur rendre la pareille », a-t-il avoué.

Le duel contre les Maple Leafs a souligné à gros traits l’opposition de deux philosophies dans le hockey moderne.

Montréal et Toronto ont été bâties de façon complètement différente. Des monstres offensifs qui commandent des salaires pharaoniques autour desquels révolutionnent une certaine classe moyenne (et d’excellents défenseurs, admettons-le) face à la répartition des richesses du Tricolore, avec comme exception notable Shea Weber et Carey Price.

Évidemment, les Leafs sont bien plus avancés dans leur quête d’un prochain championnat, mais le Canadien a prouvé en ce début de saison qu’il sait encore rivaliser avec les grandes puissances.

Une confiance lentement emmagasinée au cours d’une saison étonnante en 2018-2019, bien qu’elle se soit terminée en queue de poisson, où le CH a remporté 7 rencontres alors qu’il accusait un retard après 40 minutes.

« On était une équipe de caractère l’an passé. On a fini la saison avec une bonne fiche. Ça montrait qu’on s’en allait dans la bonne direction. Il y a une bonne majorité de ces gars-là qui sont de retour. Cette expérience nous aide en cours de route », a rappelé Julien.

« C’est bon pour la confiance, a estimé Drouin. Parfois il va y avoir un match comme ça où tu vas te sentir bien comme équipe. Même dans deux, trois semaines quand on va être en arrière 3-1 ou 4-1, on va revenir à ce match et se dire qu’on est capables de marquer trois buts. »

En brassant ses cartes, en créant un électrochoc, en s’appuyant sur leurs succès de la saison passée, le Canadien a cru en ses moyens. Car, acquérir une confiance qui te permet de remonter un déficit de trois buts contre un rival de premier plan, sur son territoire, avec une quinzaine de minutes à jouer, ça ne s’apprend pas en une nuit. C’est parfois le fruit du hasard. Mais pas toujours non plus…