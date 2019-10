Les Alouettes en éliminatoires pour la première fois depuis 2014

Malgré une nette domination au chapitre des revirements, soit 5-1, les Alouettes n'ont jamais su distancer leurs rivaux. En fait, les prouesses de l'unité défensive ont empêché les Stampeders de se donner une avance insurmontable au tableau indicateur.

Elle a donné toutes les munitions nécessaires à l'attaque, qui s'en est que trop peu servie. Le bataillon du coordonnateur Bob Slowik a récupéré trois ballons échappés et a signé une interception, gracieuseté du plaqueur Ryan Brown.

Le quart-arrière Vernon Adams fils a enregistré le seul touché offensif des Alouettes, et ce, sur la première séquence du match. Il a réussi une faufilade sur une verge et a porté sa récolte de majeurs au sol cette saison à 12.

La tertiaire montréalaise a toutefois été malmenée durant la première moitié de la rencontre. Le quart Bo Levi Mitchell a amassé pas moins de 313 verges par la passe lors des 30 premières minutes de jeu et a permis aux siens de rentrer au vestiaire avec une priorité de 17-10.

Un touché sur un retour de botté de dégagement signé Mario Alford, qui disputait son premier match avec les Moineaux, tôt au troisième quart a ramené les deux formations à égalité.

La défense a présenté un visage fort différent en seconde demie. Les ajustements à la mi-temps ont aidé l'unité à retrouver son lustre. Aucun point n'a en effet été marqué dans le camp des visiteurs après la pause.

Mitchell a conclu l'affrontement avec des gains aériens de 464 verges (31 passes complétées en 45 tentatives) contre une récolte de 206 verges pour Adams fils (18 en 29).

Ce triomphe qui est synonyme de fin de la traversée du désert après quatre exclusions consécutives des séries pourrait avoir été acquis à fort prix. Le demi défensif Ryan Carter, le secondeur Tevin Floyd et le bloqueur à gauche Tony Washington n'ont pas terminé la rencontre en raison de diverses blessures.

Le botteur Boris Bede a enregistré un simple dans les dernières secondes du troisième quart et son deuxième placement de la journée, sur 25 verges, à la fin de l'acte ultime pour compléter l'équation.

William Stanback, qui a effectué 14 courses pour 61 verges, et Don Jackson, qui a obtenu 12 portées pour 58 verges et 1 majeur, ont été les porteurs de ballon les plus occupés de part et d'autre.

Les Alouettes reprendront le collier samedi prochain à Winnipeg contre les Blue Bombers, qui sont au plus fort de la course pour l'obtention du titre de la Division ouest.

Le premier duel entre les deux équipes s'était terminé par un pointage de 38-37 en faveur des Montréalais, qui étaient en retard par 20 points (37-17) lorsque le quatrième tard a pris son envol.