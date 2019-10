Canadien – Leafs : deux équipes aux antipodes

TORONTO - Le Canadien mise sur sa profondeur et la répartition de ses forces; les Maple Leafs sur l’explosion et le dynamisme de ses quelques vedettes. Deux philosophies différentes s’affronteront, samedi soir, sur la glace du Scotiabank Arena, domicile de Torontois plus que jamais en mission.

« Certains d’entre nous sont ici depuis longtemps, d’autres le sont depuis peu. Mais on a surmonté assez d’obstacles maintenant, c’est le temps. C’est à nous de jouer […] Quand tu rêves les yeux ouverts, tu as un plan. Et c’est ce qu’on fait », a lancé l’entraîneur des Leafs, Mike Babcock.

Qu’on se le tienne pour dit, les Maple Leafs (2-0-0) n’entendent pas à rire en ce début de saison. Après quelques évictions prématurées en séries éliminatoires, Toronto essaie de se convaincre que son tour est venu, à l’image des Raptors du printemps dernier, dont Babcock arborait d’ailleurs le logo sur son survêtement samedi matin.

Le CH (0-0-1), lui, s’inscrit dans la continuité. Claude Julien a apprécié la prestation de ses ouailles en Caroline jeudi soir et contemple ce second défi du même œil.

« Je ne vois pas une grosse différence entre le match de ce soir et le dernier match. Beaucoup de confiance, beaucoup de rapidité, on va voir le même style ce soir des Leafs de Toronto. Il faut bien se préparer et sortir avec de meilleurs résultats », a-t-il indiqué au terme d’un entraînement d’une vingtaine de minutes.

Julien n’apporte aucun changement à sa formation tandis que les Leafs enverront dans la mêlée leur gardien auxiliaire Michael Hutchinson.

Aux dires du pilote montréalais, il n’est pas question d’élaborer son plan de match en fonction de la puissance de feu impressionnante des deux premiers trios torontois, menés par John Tavares et Auston Matthews, même si l’on se doute qu’il tentera si possible de soustraire Jesperi Kotkaniemi, par exemple, à de trop importantes responsabilités défensives face à ces ténors.

« On se concentre sur ce qu’on a. On a confiance en nos quatre trios. C’est de jouer à notre façon, mais aussi de respecter ce qu’ils ont. Ils ont de gros atouts à l’attaque sur les deux premiers trios, il faut être prêt à les contrer », a fait valoir Julien.

Poursuivre sur une lancée

Jonathan Drouin et Kotkaniemi avaient été réunis dès le match d’ouverture la saison dernière. L’expérience, peu concluante, n’avait duré que trois rencontres, la fameuse chimie n’ayant jamais opéré.

Joel Armia (no 40), Jesperi Kotkaniemi (no 15), Jonathan Drouin (no 92), Tomas Tatar (no 90) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Les trois joueurs avaient aussi connu une fin de campagne en dents de scie.

En ce sens, le premier duel contre les Hurricanes a été fort encourageant. Leur duo, complété par le Finlandais Joel Armia, a menacé toute la soirée et a fourni un but important.

Les principaux concernés souhaitent bâtir sur ce bon départ.

« On en a parlé avant le match, on n’avait pas eu une belle fin d’année, l’année passée, et on voulait montrer à tout le monde qu’on est capables de jouer ensemble, de créer des choses. Le plus important, en Caroline, on était les trois autour de la rondelle, on n’attendait pas qu’elle vienne à nous. Ce soir, c’est le même style d’équipe avec de la vitesse. Il faut sortir de la zone rapidement, être près de la rondelle et ne pas créer de revirements », a estimé Drouin.

« On a regardé des vidéos ensemble [vendredi], peut-être que c’est une des clés, mais au dernier match je me sentais bien à ses côtés. C’était un bon match pour nous. On a eu plusieurs bonnes chances de marquer, on doit juste être meilleur pour en profiter », a expliqué Kotkaniemi.

Mete pour la 122e fois

Le défenseur a souri jaune quand on lui a posé la question. Il l’attendait, comment aurait-il pu en être autrement?

Victor Mete n’a toujours pas trouvé le fond du filet dans la Ligue nationale après 121 matchs. S’il ne marque pas contre les Maple Leafs, il dépassera la triste marque de Mike Komisarek qui avait attendu au 122e match de sa carrière pour inscrire son premier but. Personne n’a fait pire dans l’uniforme tricolore en 110 ans d’histoire, rappelons-le.

Photo : Getty Images / Claus Andersen

« Je suis au courant. Peut-être que je vais en marquer un ce soir », s’est contenté de répondre Mete.

Sa contribution serait d’ailleurs la bienvenue, au-delà des statistiques individuelles, puisque le CH peine à gagner dans ce qui a brièvement été le fief de Kawhi Leonard.

Montréal a perdu ses quatre dernières rencontres à Toronto, une séquence amorcée le 25 février 2017.