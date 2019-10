Doublé victorieux pour Marner contre les Blue Jackets

Associated Press

Associated Press

Mitch Marner a marqué à deux reprises en plus d'ajouter une mention d'aide et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 4-1, vendredi soir.

Auston Matthews a également inscrit un but et deux aides. Cocy Ceci, qui a été acquis des Sénateurs d'Ottawa cet été, a marqué son premier but dans l'uniforme des Maple Leafs.

Le défenseur Morgan Rielly a également contribué à la victoire des siens en obtenant trois mentions d'assistance.

Frederik Andersen a pour sa part repoussé 28 tirs des 29 tirs des Blue Jackets. Seul Cam Atkinson l'a déjoué.

Joonas Korpisalo, qui a hérité du poste de gardien numéro un lorsque Sergei Bobrovsky a quitté pour la Floride, a réalisé 25 arrêts pour les Blue Jackets.